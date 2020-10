Česko na prahu pohromy. O život může koncem října bojovat více než tisíc lidí

Česko čeká čtrnáct dní přísných opatřeních, která mají zabránit nejhoršímu. Co to však znamená? Co se může stát, když se situace nezlepší? Za celé září bylo v Česku odhaleno přes 46 tisíc nakažených. Podle aktuálních odhadů Ústavu zdravotnických informací a statistiky reálně hrozí, že za říjen jich bude 150 až 250 tisíc. Koncem října navíc může v nemocnicích ležet až tisíc těžce nemocných.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula ve čtvrtek představil nová opatření a seznámil národ se situací, ve které se nachází. A slova optimismu hledal jen stěží. Přitom ještě před pár dny mluvil o tom, že Česko dva týdny žádná přísnější opatření nečekají. Co se změnilo? Odpověď je vcelku jednoduchá. Přestože se na krátkou dobu reprodukční číslo nemoci covid-19 v Česku podařilo snížit k hodnotě 1,1, podle Prymuly už znovu překročilo hranici 1,2 a stále stoupá. To znamená, že pět nakažených dohromady nakazí dalších šest lidí. Na tom by ale ještě nebylo nic tak děsivého. Související Můžeme chytit covid-19 dvakrát? Otázka, na kterou svět stále hledá odpověď Mnozí si jistě vzpomenou, že Česko už vidělo horší údaje - reprodukční číslo bylo na začátku září dokonce 1,6. Jenže tehdy ho nedoprovázela tak vysoká čísla nakažených. Přestože tedy růst počtu infikovaných byl strmější, stále jsme ještě byli v místech, kde byl český zdravotnický systém schopen situaci zvládnout. To se teď mění. Vyšší reprodukční číslo se v kombinaci s velkým počtem nakažených stává nebezpečně namíchaným koktejlem, jak ostatně vysvětloval ve středu poslancům sněmovního výboru pro zdravotnictví Ladislav Dušek, šéf vládních zdravotnických statistiků. I pokud by se reprodukční číslo udrželo na aktuální hranici, čeká podle něj Česko velmi obtížná situace. "Reprodukční číslo 1,2 je při tom velkém počtu nakažených do konce října schopné vyrobit i pět až šest tisíc nově diagnostikovaných denně. Nadále platí, že je sice 80 procent z nich bezpříznakových a s mírným průběhem, ale v tom velkém objemu a v rychlosti průchodu populací vznikne masa lidí, která bude potřebovat hospitalizační péči," řekl poslancům Dušek. Chvíli navíc trvá, než se množství nakažených projeví v nárůstu počtu lidí, které nemoc upoutá na lůžko intenzivní péče. Už teď je proto podle Duška jasné, že se s aktuální situací bude nemocniční personál potýkat ještě v prosinci. A to i v případě, že se vývoj podaří zvrátit. Už i optimistický scénář je špatný scénář Podstatné ale je, že podle Duška je tohle ještě ten optimistický scénář. Stačí se podívat na prezentaci, kterou poslancům představil. Z ní je jasně vidět, že pokud se reprodukční číslo zvedne na 1,4, diagnostikovaných bude denně nikoliv šest, ale až dvanáct tisíc. Celkem by se tak za říjen mohlo nakazit přes dvě stě tisíc lidí. To jsou čísla, která si Češi dosud těžko uměli představit. Foto: ÚZIS A co je nejdůležitější, podle dat se blížíme k hranici, za kterou už nám náš zdravotnický systém nebude stačit. "I kdyby se stal zázrak a rychlost epidemie se prudce zbrzdila, což se evidentně v tuto chvíli nechystá, budeme muset v jednu danou chvíli v nemocnicích organizačně zvládnout péči o více než dva až 2,5 tisíce hospitalizovaných, spíše více. To je včetně pacientů s lehčím průběhem. A budeme směřovat ke konci října k tisícovce těžkých případů na lůžku na celou republiku," řekl Dušek poslancům. A to opět mluví jen o té optimističtější variantě, kdy se reprodukční číslo udrží na hodnotě 1,2. V horším případě, kdy se "R" zvýší, bude situace ještě o poznání horší. Tisícovky těžkých případů bychom se v takovém případě dočkali ještě před koncem měsíce. Foto: ÚZIS A stejně to vidí i ministr Roman Prymula. "Blížíme do situace, kdy kapacity našich zdravotnických zařízení mohou být využívány v tak vysoké míře, že by to znemožnilo poskytovat ostatní péči. A my nemůžeme léčit jenom pacienty s covidem," řekl. Ohnutí křivky počtu nakažených je tak v tuhle chvíli podle Duška pro Česko prioritou číslo jedna. Zjednodušeně se tak dá říct, že vláda nyní získala dojem, že bez přísných opatření, která ve čtvrtek nastavila, by se republika mohla vydat na cestu, ze které už by se jen obtížně vracela. Koronavirus v Česku láme rekordy. Má vláda recept na to jak situaci řešit? Sledujte živý speciál DVTV. | Video: Martin Veselovský, DVTV