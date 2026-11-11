Česko má zájem zapojit se do druhého kola obranných půjček SAFE, řekl Babiš

Česko má zájem zapojit se do druhého kola evropského finančního nástroje SAFE, který byl zřízen Evropskou unií loni a umožňuje státům získat půjčky na obranné investice. Novinářům to ve středu řekl premiér Andrej Babiš (ANO) na letišti v pražských Kbelích před odletem na neformální summit EU v Dublinu.
Česko chce tentokrát využít víc peněz než minule, kde se rozhodlo čerpat úvěr 2,06 miliardy eur, tedy přibližně 50 miliard korun, vyplynulo z premiérova vyjádření.
Zapojení České republiky do druhého kola SAFE by mělo připravit ministerstvo obrany a předložit to vládě, řekl Babiš. „Podíl by měl být podstatně vyšší,“ řekl s poukazem na výši minulého úvěru. Konkrétní sumu neuvedl.
Ministerstvo financí podle premiéra záměr příliš nepodporovalo, protože u půjčky není stanovena úroková míra. „Všeobecně se ale počítá s tím, že měla by být výhodnější než financování státu,“ dodal Babiš.
K zapojení do druhého kola SAFE vyzvala Evropská komise unijní státy koncem října. K dispozici je celkem 21,3 miliardy eur (zhruba 519 miliard korun). Členské státy by měly upřednostnit naléhavé potřeby ukrajinských i vlastních ozbrojených sil, zejména co se týče systémů protivzdušné a protiraketové obrany, dronů a systémů pro boj proti dronům, munice a raket.
Evropská unie zřídila nástroj SAFE jako úvěrový mechanismus s celkovým objemem až 150 miliard eur (zhruba 3,7 bilionu korun). Členské státy si z něj mohou půjčovat na obranné investice a společné nákupy vojenského vybavení.
Do programu se v prvním kole zapojilo 19 zemí Evropské unie, spolu s ČR také například Polsko a Slovensko. Další výzvu umožnilo zejména snížení původně plánovaných půjček Maďarska a Itálie.
Český záměr čerpat s použitím nástroje SAFE úvěr 2,06 miliardy eur v březnu posoudila a schválila Evropská komise, o měsíc později jej schválila také Rada EU.
Vláda následně rozhodla, že největší část peněz využije na dálnici D11, přibližně 23 miliard korun. Dalších zhruba 20 miliard korun půjde na tanky Leopard 2A8 a přibližně osm miliard korun na nákup vozidel Tatra.
O půjčku požádala ještě předchozí vláda premiéra Petra Fialy (ODS), Babišův kabinet žádost letos na začátku roku ještě upravoval. Premiér dříve kritizoval předchozí vládu za to, že požádala o relativně nízkou částku.
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