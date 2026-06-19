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Domácí

Česko letos dvě procenta HDP na obranu nesplní, v dalších letech ano, uvedl Babiš

ČTK

Česko letos nesplní závazek vůči Severoatlantické alianci (NATO) vydat dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu, oznámil v pátek na facebooku premiér Andrej Babiš (ANO). Vyjádřil zároveň přesvědčení, že od příštího roku ČR plnit dvouprocentní závazek bude. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko dvouprocentní závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko.

"Naše vláda letos dvě procenta HDP na obranu nesplní. Nejdřív musíme dát do pořádku veřejné finance," napsal Babiš.
"Naše vláda letos dvě procenta HDP na obranu nesplní. Nejdřív musíme dát do pořádku veřejné finance," napsal Babiš.Foto: Radek Bartoníček
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"Ani naše vláda letos dvě procenta HDP na obranu nesplní. Nejdřív musíme dát do pořádku veřejné finance," napsal Babiš. "Jsem přesvědčen, že už příští rok se nám podaří hranici dvě procenta HDP splnit. Ne jednorázově a naoko, ale jako součást dlouhodobého plánu," doplnil. V dalších letech bude Česko podle premiéra zvyšovat obranné výdaje odpovědně a tak, aby odpovídaly bezpečnostní situaci i spojeneckým závazkům.

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Plnění závazku v dalších letech Babiš předpokládá, protože vláda podle něj bude do armády investovat systematicky, s rozvahou a podle jasného plánu. "Zvýšit vojákům platy, zlepšit podmínky služby, modernizovat techniku, posílit protivzdušnou a protidronovou obranu, podporovat domácí obranný průmysl a zajistit, aby každá koruna utracená za obranu měla skutečný přínos pro bezpečnost naší země," popsal plány.

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) ve čtvrtek během jednání v Bruselu řekl, že česká vláda pracuje na tom, aby splnila závazky ohledně navyšování obranných výdajů. Na červencovém summitu NATO v Ankaře podle Zůny Česko dosavadní neplnění závazků vysvětlí.

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Babiš v květnu v rozhovoru s britským deníkem Financial Times (FT) uvedl, že výhodou pro něj při summitu bude to, že je jedním z posledních příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa mezi evropskými lídry. Trump na plnění závazků aliančními zeměmi dlouhodobě tlačí.

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Dvouprocentní cíl do roku 2025 spojenci přijali v roce 2014 na summitu ve Walesu. Loni na summitu v Haagu schválili nový závazek zvýšit do roku 2035 výdaje související s obranou na pět procent HDP. Z toho 3,5 procenta mají tvořit přímé obranné výdaje a 1,5 procenta širší investice související s obranyschopností státu.

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