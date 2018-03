Česko kurdského politika Muslima do Turecka nevydá. Je v cizině, řízení skončilo

AKTUALIZOVÁNO před 15 minutami

Česko nebude významného kurdského politika Sáliha Muslima vydávat do Turecka. Státní zastupitelství proces zastavilo.

Praha - Česko nevydá do Turecka vlivného kurdského politika Sáliha Muslima, kterého Ankara považuje za teroristu. Městské státní zastupitelství v Praze totiž řízení zastavilo, sdělil Aktuálně.cz politikův advokát Miroslav Krutina. Informaci posléze potvrdili i žalobci.

Bývalého lídra kurdské Sjednocené demokratické strany ze severu Sýrie zadržela v únoru česká policie na základě tureckého zatykače. To vyvolalo protesty Kurdů po celém světě.

"Předběžné šetření vedené Městským státním zastupitelstvím v Praze ve věci vydání Sáliha Muslima bylo ukončeno s odkazem na skutečnost, že se klient nevyskytuje na území České republiky, tudíž nespadá do jurisdikce našich státních orgánů," řekl redakci Krutina.

"Padá tím i podmínka Městského soudu v Praze, že po dobu setrvání nesmí vycestovat z EU," doplnil advokát.

Žalobci potvrdili, že vydávání skončilo. "Potvrzuji, že státní zastupitelství ukončilo předběžné řízení o vydání, protože se osoba nezdržuje na území České republiky," uvedla mluvčí státního zastupitelství Štěpánka Zenklová.

Na konci února rozhodoval Městský soud v Praze, zda bývalého předáka kurdské strany pošle do vazby, kde by vyčkal na rozhodují české justice, zda bude vydán do Turecka. Soud nakonec vazbu neuvalil, spokojil se s Muslimovým slibem, že se bude účastnit soudních jednání a během řízení neopustí Evropskou unii.

Ankara rozhodnutí českého soudu tvrdě odsoudila a označila ho za podporu terorismu. Podle místopředsedy vlády Bekira Bozdaga je rozhodnutí pražského soudu v rozporu s mezinárodním právem a bude mít dopad na česko-turecké vztahy.

"Důrazně odmítáme tvrzení, že by rozhodnutí nezávislého soudu bylo v rozporu se závazky ČR v oblasti boje proti mezinárodnímu terorismu," reagoval tehdy ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO).

Muslima přišlo k českému soudu podpořit několik desítek Kurdů. E-maily některých tuzemských politiků zaplňovaly také vzkazy, ať v případu pomohou. Turecké úřady podle diplomatů, s kterými deník Aktuálně.cz hovořil, občas obviňují své politické protivníky z terorismu a protistátních činů.

Policie zatkla Muslima na základě tureckého mezinárodního zatykače. Kurd přijel do Česka na neveřejnou konferenci, kterou spolufinancovala česká vláda a spoluorganizovala ji Kalifornská univerzita v Los Angeles.