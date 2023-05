Česko koupí 246 bojových vozidel CV90 za 59,7 miliardy korun, oznámila Černochová

Vláda schválila nákup 246 pásových bojových vozidel pěchoty CV90 za 59,7 miliardy korun. Oznámila to ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Česko je pořídí formou mezivládní dohody ze Švédska. Armáda původně chtěla 210 strojů za 51,7 miliardy korun. Kvůli rostoucím cenám techniky se ale ministerstvo rozhodlo využít opce a pořídit již nyní i dalších 36 strojů.

Zástupce ministerstva obrany po rozhodnutí vlády podepsal příslušné smlouvy. Jde o největší armádní nákup v novodobé historii Česka a o jednu z největších státních zakázek vůbec.

Součástí tendru je také pořízení 29 dílenských vozidel nebo náhradních dílů. Švédsko smluvně garantuje, že podíl českých firem na výrobě dosáhne nejméně 40 procent hodnoty zakázky, v opačném případě budou následovat sankce. Výrobce počítá s využitím asi tří desítek českých firem, smlouvy s hlavními dodavateli již podepsal. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) bude zapojení českého průmyslu ještě vyšší.

Po schválení zakázky vládou vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Lubor Koudelka podepsal příslušné smlouvy. Uzavřena byla dvoustranná mezivládní smlouva mezi Českem a Švédskem zastoupeným švédskou vládní vyzbrojovací agenturou FMV, která upravuje aspekty civilní i vojenské spolupráce ve vztahu k pořizovaným bojovým vozidlům pěchoty. Zároveň byla podepsána trojstranná dohoda mezi českým ministerstvem obrany, agenturou FMV a společností BAE Systems Hägglunds AB jako výrobcem vozidel. Předmětem této smlouvy je samotné pořízení vozidel CV90.

"Po těch dlouhých letech je dnešek pro těžkou brigádu velkým dnem, je před námi to, co mohlo být už dávno. První BVP by mohla přijet v roce 2026, do roku 2030 by tady měla být všechna vozidla," řekla Černochová. Středeční rozhodování vlády označila za možná nejdůležitější jednání kabinetu Petra Fialy z hlediska obrany v tomto volebním období.

Výrobce vozidel označil rozhodnutí české vlády pořídit 246 těchto strojů za vítězství pro český průmysl. České firmy z toho budou těžit desítky let, uvedl v reakci výkonný ředitel společnosti BAE Systems Hägglunds Tommy Gustafsson-Rask.