Smutný rekord. Česko je pervitinová velmoc, 9 z 10 výroben v EU našla policie u nás

Devět z deseti výroben pervitinu, které policisté v EU v roce 2017 odhalili, se nacházelo v Česku. Z celkem 298 jich v ČR bylo 264. Uvádí to Evropská zpráva o drogách, kterou zveřejnilo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). V Česku se podle odhadů Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti ročně šest až sedm tun.

"Převážně se jedná o malé laboratoře provozované místními uživateli-dealery, kteří dodávají na domácí trh. V posledních letech se však objevila rozsáhlá zařízení provozovaná organizovanými zločineckými skupinami, které nepocházejí z Česka a jež vyrábějí metamfetamin pro ostatní evropské země," uvádí zpráva.

Podle vedoucího Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktora Mravčíka představuje pervitin hlavní problémovou drogu v Česku.

"Podle našich odhadů se vyrobí v ČR ročně šest až sedm tun. Část putuje do zahraničí, zvlášť do Německa a příhraničních oblastí v Bavorsku a Sasku," uvedl Mravčík.

Podle evropské zprávy se metamfetamin, který se v Evropě zachytil, vyrábí "především v Česku". Malý počet laboratoří se objeví každoročně v Nizozemsku. "Někdy se jedná o poměrně velká zařízení, která vyrábějí hlavně pro trhy na Dálném východě a v Oceánii," uvádí evropská zpráva.

Velké varny byly ale i v Česku. Podle české zprávy o užívání drog z loňského roku za velkovýrobou stály organizované skupiny lidí s vietnamským původem a pokračoval trend přesunu výroby do Polska, ale i do Německa a Nizozemska. Odborníci už dřív uvedli, že se tak produkce přemisťovala k surovinám a uživatelům.

Vyrábí se z léků na chřipku

Hlavní surovinou pro výrobu pervitinu je pseudoefedrin. Ten je třeba v lécích na chřipku. Jejich výdej se v ČR reguluje od roku 2009. Dovážely se do roku 2015 z Polska, které pak ale také přikročilo k regulaci. "Pořád jsou surovinou preparáty s obsahem pseudoefedrinu, jejich zdroj je už ale jinde než v Polsku," poznamenal Mravčík.

Podle české zprávy o užívání drog hlavní zdroj představovala léčiva z Turecka. Do Česka se dostávala přes Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Slovensko a Polsko. V Česku se objevily ale i léky, které nebyly pro evropský, ale pro asijský trh.

V roce 2017 unijní země nahlásily 9 tisíc zachycení metamfetaminu neboli pervitinu. Celkem to bylo 662 kilogramů, z toho 93 kilogramů v Česku. V Turecku se zadrželo 658 kilogramů metamfetaminu.

Evropská zpráva zmiňuje i to, že policisté v EU odhalili i laboratoře na výrobu heroinu z morfinu, a to v Bulharsku, Česku, Španělsku a Nizozemsku. Podle autorů to naznačuje, že se "určitá část heroinu vyrábí v blízkosti spotřebitelských trhů v Evropě".

"V Česku to byla spíše výjimečná záležitost. Bylo to ojedinělé," dodal Mravčík.

