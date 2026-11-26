Česko potřebuje poradce pro národní bezpečnost. V Senátu to řekl prezident Petr Pavel. Klíčový post je uvolněný od srpna od odchodu Hynka Kmoníčka, který se vrátil do diplomatických služeb. Podle prezidenta je stát v nevýhodě, když tuto pozici obsazenou nemá, a současný stav tak Pavel považuje za nešťastný. Premiér Andrej Babiš (ANO) pak řekl, že poradce hledá.
Pavel se ve čtvrtek účastnil slyšení v Senátu na téma bezpečnost. Podle prezidenta je výběr klíčového poradce na Babišově kabinetu.
„Ten návrh by měl vzejít z vlády. Já pár jmen mám a diskutuji je s panem premiérem. Uvidíme, jestli se v těch návrzích potkáme,“ řekl prezident, který by se mohl brzy opět sejít s Babišem. Témat k projednání je podle Pavla totiž hodně.
Podle hlavy státu je Česko v nevýhodě, když pozici po Kmoníčkovi obsazenou nemá. „Proběhne-li na úrovni spojenců jednání poradců pro národní bezpečnost, tak za nás tam buď nepojede nikdo, nebo tam pojede někdo, kdo je jenom ad hoc pověřený. To není úplně šťastné,“ míní Pavel.
Video: Prezident Petr Pavel se vyjádřil k požadavku na odvolání Tomia Okamury.
Česku by podle Pavla prospělo, aby mohlo spojencům nabídnout partnera. „Abychom se mohli účastnit v plnohodnotném formátu všech jednání a adekvátně reagovat,“ dodal prezident.
Pokrok není
I premiér Andrej Babiš si uvědomuje, že potřebuje post poradce pro národní bezpečnost obsadit. Podle svých slov předseda vlády hledá někoho, kdo by měl zkušenosti a byl připravený okamžitě pozici vykonávat.
„Ještě jsem nepostoupil, hledáme nějakého poradce,“ řekl Babiš na dotaz Aktuálně.cz po jednání vlády v polovině listopadu.
Poradce pro národní bezpečnost je poradním orgánem celé vlády v oblasti nejen bezpečnosti, ale i obrany země. Je zařazený do organizační struktury Úřadu vlády a jmenuje ho a odvolává kabinet na návrh premiéra.
Podílí se mimo jiné na koordinaci činnosti státních orgánů v bezpečnosti a obraně, na základě rozhodnutí vlády zastupuje premiéra při jednáních s cizími státy a mezinárodními organizacemi. Před Kmoníčkem zastával tento post pouze Tomáš Pojar.
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