Česko chce obnovit výrobu penicilinu. Začít by mohla během roku, oznámil Válek

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v neděli uvedl, že se jedná o obnovení výroby penicilinu v České republice. Začít by mohla během roku či roku a půl, řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce. S nedostatkem některých antibiotik včetně penicilinu se Česko potýká několik měsíců.

"Pevně věřím, že v průběhu příštího roku budu moci informovat (…), že se během roku, roku a půl se tady spustí výroba těchto léků," řekl Válek. Jedná se podle něj s několika držiteli licencí a několika místy, kde je možné lék vyrábět. Podrobnosti sdělit nechtěl, nejdříve chce o případném úspěchu jednání informovat premiéra a vládu. "Ministerstvo zdravotnictví a já osobně udělám maximum proto, abychom dostali výrobu penicilinu do České republiky," dodal.

Penicilin se v Česku vyráběl už od 40. let 20. století v Roztokách u Prahy a pražských Dolních Měcholupech, výroba ale byla postupně ukončena. V současné době antibiotika dodávají do Česka firmy ze Slovenska, Slovinska, Rakouska nebo Německa.

Zajištění výroby přímo v Česku považuje Válek za řešení jedné z příčin nedostupnosti léků. "Bude to znamenat částečnou soběstačnost. Byť by byla částečná, to samozřejmě obrovsky pomůže," uvedla k tomu v České televizi poslankyně Iveta Štefanová (SPD). Lékaři podle ní musí pak sahat k jiným širokospektrým antibiotikům, která zhoršují riziko vzniku odolných kmenů bakterií.

Plná soběstačnost Česka ani Evropy podle zástupců výrobců léčiv není reálná. V současnosti se podle Zdeňka Blahuty, výkonného ředitele Evropské federace lékárenských sítí a bývalého ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv, vyrábí mimo Evropu a USA dvě třetiny účinných látek a 40 procent hotových léků. Výroba základních chemikálií, které jsou pro léčiva potřeba, není možná v EU ani z ekologických důvodů.

