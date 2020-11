Česko chce koupit dva miliony vakcín firmy Pfizer. Do země by se mohly dostat na jaře

Americká Demokratická strana už má po letošních volbách jistých 218 křesel ve Sněmovně reprezentantů a bude tedy i nadále tuto komoru Kongresu ovládat. Na základě stále ještě neúplných výsledků o tom v noci na středu informovala americká média. Demokraté nicméně nemohou hovořit o žádném velkém úspěchu, neboť po nečekaných porážkách v několika okrscích se jejich převaha nad republikány v celkovém součtu nejspíše ztenčí.

To, že si Demokratická strana sněmovní většinu udrží, předpovídala média už minulý týden během volební noci. Agentura AP dosažení potřebného počtu mandátů potvrdila poté, co přisoudila vítězství Kim Schrierové, Tomovi O'Halleranovi a Jimmymu Gomezovi ve trojici okrsků ve státech Washington, Arizona, respektive Kalifornie.

Podle deníku The New York Times zůstává stále ve hře 16 křesel ve 435místné Sněmovně reprezentantů. Dosud v ní demokraté drželi 232 míst a k vyrovnání tohoto čísla by tedy potřebovali vítězství ve 14 z dosud nevyjasněných soubojů. Očekává se, že straně nově zvoleného prezidenta Joea Bidena ještě několik křesel přibude, na vyrovnání současného stavu to ale s největší pravděpodobností stačit nebude.