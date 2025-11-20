Česko čelí mezinárodní stížnosti, že diskriminuje autisty. Oprávněně, míní ombudsman

O stížnosti na webu informovala kancelář ombudsmana. Podle zástupce ombudsmana Víta Alexandra Schorma jsou výtky oprávněné.
Ministr práce v demisi Marian Jurečka (KDU-ČSL) už dřív řekl, že přeměna ústavní na komunitní péči je pomalejší, než je třeba. Končící vláda loni schválila strategii podpory lidí s náročným chováním.
Podle Autism-Europe Česko porušuje některé závazky vůči lidem s postižením vyplývající z Evropské sociální charty. Podpora vhodných služeb je podle organizace v Česku nepostačující, kdy veřejné finance směřují hlavně do velkých ústavních zařízení. Dokument se zabývá i obtížnou situací rodin, které o své blízké s postižením pečují doma. Bývají často na hraně sil, peněz i sociální izolace.
Za Česko se stížností zabývá podle kanceláře ombudsmana Kancelář vládního zmocněnce. Do projednávání se zapojili také ombudsman Stanislav Křeček, v jehož kompetenci je ochrana před diskriminací, a Schorm jako zástupce ombudsmana a dětského ombudsmana.
Schorm práva lidí s postižením sleduje dlouhodobě, na většinu kritizovaných problémů dříve poukazoval.
"Naše výzkumy, šetření i individuální podněty svědčí o tom, že stížnost mezinárodní organizace Autism-Europe na nedostatek vhodných sociálních služeb pro lidi s postižením je opodstatněná. Stát sice podniká dílčí kroky směřující k jejich lepší dostupnosti, nejde však o systémová opatření dostatečného rozsahu. Zásadní změny v dostupnosti a kvalitě sociálních služeb v Česku zatím neprobíhají," uvedl Schorm.
Stížnost Autism-Europe obdržela ČR prostřednictvím Evropského výboru pro sociální práva. Ten také rozhodne, zda Česko skutečně porušuje Evropskou sociální chartu.
Na nedostatek služeb poukazují dlouhodobě organizace Děti úplňku či zastřešující Jednota pro deinstitucionalizaci (JDI). Usilují o posílení péče v komunitě. Jurečka řekl, že přeměna ústavní péče na komunitní je pomalejší a v krajích navíc postupuje rozdílně. Uvedl, že termín dokončení změn je těžké stanovit.
Vláda loni schválila strategii podpory lidí s náročným chováním, podle níž se má rozšířit nabídka služeb a terapie, aby handicapovaní mohli žít v domácím prostředí či menších komunitních zařízeních. Posílit a vzdělávat se má personál.
Autism-Europe podle informací na webu zajišťuje spolupráci mezi více než 90 členskými organizacemi zabývajícími se autismem ze 40 evropských zemí, včetně 26 členských států Evropské unie. S organizací spolupracuje i Organizace spojených národů (OSN) a konzultuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Organizace má také status pro nevládní organizace v Radě Evropy.
V Česku podle odhadů žije s některou poruchou autistického spektra až 300 tisíc lidí.