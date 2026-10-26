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Česko čeká v půlce týdne velký zlom v počasí. Mapa ukazuje, kde se připravit na déšť

ČTK
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Česko čeká v tomto týdnu typické podzimní počasí. Pondělí a úterý mají být ještě slunečné a relativně teplé, od středy se ale zatáhne, ochladí a objeví se přeháňky.

ilustrační foto
ilustrační fotoFoto: Freepik / Magnific
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Ve druhé polovině týdne tak už budou maximální denní teploty pouze kolem deseti stupňů, ráno budou klesat i k bodu mrazu. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Zatímco neděle byla deštivá a velmi větrná, pondělek by měl být klidný s proměnlivou oblačností a ojedinělými přeháňkami. Zpočátku budou ještě na východě četnější a na horách může i sněžit. Nejvyšší teploty vystoupají na 13 stupňů Celsia. V úterý bude o něco tepleji, maxima dosáhnou až 15 stupňů.

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„Ve středu se začne zatahovat a na studené frontě se místy objeví déšť nebo přeháňky,“ uvedli meteorologové. Ve středu sice podle nich ještě někde mohou teplotní maxima být na 15 stupních, ve druhé polovině týdne ale už bude do Česka proudit chladnější a vlhčí vzduch od severu nebo severovýchodu.

„Bude přinášet hodně oblačnosti a místy slabý déšť nebo mrholení, na horách se začnou objevovat smíšené či sněhové srážky,“ sdělil ČHMÚ. Ranní teploty se budou pohybovat od pěti stupňů do nuly a odpolední mezi šesti až 11 stupni Celsia.

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Ilustrační foto
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