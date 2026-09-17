Česko čeká teplý závěr týdne, od neděle přijde déšť a ochlazení

V závěru týdne budou teploty v Česku dál stoupat nad 20 stupňů Celsia, nebe bude převážně polojasné, srážek bude pomálu. Od neděle přijde déšť, na začátku příštího týdne se ochladí. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Ve čtvrtek teploměr podle předpovědi může ukázat až 22 stupňů Celsia, od pátku do neděle ještě o stupeň víc. V neděli může být chladněji na západě a severu, maximálně jen kolem 20 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku může ještě během čtvrtku doznívat déšť, jinak budou přeháňky jen výjimečné, stejně tak i v pátek.
Sobotu meteorologové očekávají úplně beze srážek, v neděli se od severozápadu zatáhne a místy přijdou přeháňky nebo déšť. „Později večer bude oblačnosti i srážek od severozápadu ubývat,“ uvedl k nedělnímu počasí ČHMÚ.
Na počátku příštího týdne se ale přeháňky místy vrátí, častější budou na severu a severovýchodě Česka. Zároveň se ochladí. Teploty přes den by se neměly dostat nad 18 stupňů Celsia, od úterý mohou v noci při malé oblačnosti a bezvětří klesat až ke třem stupňům nad nulou.
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