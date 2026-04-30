Česko čeká slunečný víkend s letními teplotami, v neděli může být až 28 stupňů

Česko má před sebou slunečný víkend s letními teplotami. V neděli mohou maxima vystoupat až na 28 stupňů Celsia. Mrznout by už nemělo ani po ránu. V pátek ale ještě teploty pod nulu klesly na většině území. Vyplývá to z předpovědi a informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

O víkendu by mělo Česko zažít první letní den. Ilustrační foto
V pátek časně ráno se teploty v Česku pohybovaly většinou mezi nulou a minus pěti stupni. „Pravděpodobně nejnižší teplota byla na Jizerce, téměř minus 12 stupňů Celsia,“ uvedli meteorologové. Přes den bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupají na 17 stupňů Celsia.

Slunečné počasí vydrží i v pátek, pouze na Moravě a ve Slezsku může být přechodně oblačno. Teplotní maxima už se na některých místech dostanou nad 20 stupňů, na východě a severovýchodě bude o něco chladněji.

O víkendu se pak oteplí ještě výrazněji. V sobotu očekává ČHMÚ maxima kolem 26 stupňů, v neděli dokonce až 28 stupňů. Česko by tak mělo zažít letošní první letní den, kdy nejvyšší teplota dosáhne alespoň 25 stupňů Celsia.

V neděli večer se v Čechách začne zatahovat a na začátku příštího týdne už bude oblačnost velká, měly by se vyskytnout i přeháňky a ojediněle také bouřky. Teploty ale zkraje týdne zůstanou nadále vysoké.

Mohlo by vás zajímat: „Stát má v rukou klíčový nástroj.“ Známá ekonomka radí, jak zkrotit ceny na pumpách

Spotlight Aktuálně.cz – Helena Horská 31. 3. 2026 | Video: Tým Spotlight
Mohlo by vás zajímat
„Zatímco ve Francii masově testují a celý případ bedlivě řeší, u nás se to neděje,“ řekla pirátská poslankyně Eva Šrámková.
„Zatímco ve Francii masově testují a celý případ bedlivě řeší, u nás se to neděje,“ řekla pirátská poslankyně Eva Šrámková.
„Zatímco ve Francii masově testují a celý případ bedlivě řeší, u nás se to neděje,“ řekla pirátská poslankyně Eva Šrámková.

„Rodiče stále volají.“ Hrozba otravy kojenců trvá. Poslanci si dupli na Babišovy ministry

Problémy s otrávenou kojeneckou výživou trvají. „Ještě před týdnem mi volala vyděšená maminka, že dostala v jedné řetězcové lékárně kontaminovaný vzorek,“ řekl na jednání sněmovního zdravotního výboru poslanec David Kasal (ANO). Podle Pirátky Evy Šrámkové se do oběhu dostalo 647 806 balení zamořených šarží, záznamy o stažení jsou ale jen u 3,5 tisíce z nich. „Je třeba zpřísnit legislativu,“ řekla.

Jaafar Jackson v roli Michaela Jacksona v životopisném hudebním filmu Michael (2026).
Jaafar Jackson v roli Michaela Jacksona v životopisném hudebním filmu Michael (2026).
Jaafar Jackson v roli Michaela Jacksona v životopisném hudebním filmu Michael (2026).

Odmítli mu vydat album, protože zněl příliš jako Jackson. Teď svého strýce hraje

Jaafar Jackson se letos objevil před kamerou v hlavní roli životopisného filmu Michael režiséra Antoina Fuquy, kde ztvárnil zpěváka Michaela Jacksona. Na natáčení se připravoval dva roky a ikonický moonwalk vystřihl naprosto dokonalým způsobem. Dokonce se naučil několik verzí „měsíční chůze“, kterou jeho strýc na pódiu předváděl v různých časových obdobích.

