Česko čeká slunečný víkend s letními teplotami, v neděli může být až 28 stupňů

Česko má před sebou slunečný víkend s letními teplotami. V neděli mohou maxima vystoupat až na 28 stupňů Celsia. Mrznout by už nemělo ani po ránu. V pátek ale ještě teploty pod nulu klesly na většině území. Vyplývá to z předpovědi a informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
V pátek časně ráno se teploty v Česku pohybovaly většinou mezi nulou a minus pěti stupni. „Pravděpodobně nejnižší teplota byla na Jizerce, téměř minus 12 stupňů Celsia,“ uvedli meteorologové. Přes den bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupají na 17 stupňů Celsia.
Slunečné počasí vydrží i v pátek, pouze na Moravě a ve Slezsku může být přechodně oblačno. Teplotní maxima už se na některých místech dostanou nad 20 stupňů, na východě a severovýchodě bude o něco chladněji.
O víkendu se pak oteplí ještě výrazněji. V sobotu očekává ČHMÚ maxima kolem 26 stupňů, v neděli dokonce až 28 stupňů. Česko by tak mělo zažít letošní první letní den, kdy nejvyšší teplota dosáhne alespoň 25 stupňů Celsia.
V neděli večer se v Čechách začne zatahovat a na začátku příštího týdne už bude oblačnost velká, měly by se vyskytnout i přeháňky a ojediněle také bouřky. Teploty ale zkraje týdne zůstanou nadále vysoké.
Mohlo by vás zajímat: „Stát má v rukou klíčový nástroj.“ Známá ekonomka radí, jak zkrotit ceny na pumpách
„Oto, jdi někam,“ opírá se hudebník ze Survivoru do ministra. Kultura nemá vydělávat, tvrdí
„Když politici ukazují prstem a zasévají nenávist, lidé to začnou brát jako normu,“ říká Jakub Bína ve Spotlightu Aktuálně.cz. Frontman kapely Skyline v rozhovoru ostře komentuje stav veřejné debaty i roli kultury. V osobní rovině mluví o disciplíně, účasti v soutěži Survivor nebo o tom, proč se hudbou nechce živit naplno.
„Rodiče stále volají.“ Hrozba otravy kojenců trvá. Poslanci si dupli na Babišovy ministry
Problémy s otrávenou kojeneckou výživou trvají. „Ještě před týdnem mi volala vyděšená maminka, že dostala v jedné řetězcové lékárně kontaminovaný vzorek,“ řekl na jednání sněmovního zdravotního výboru poslanec David Kasal (ANO). Podle Pirátky Evy Šrámkové se do oběhu dostalo 647 806 balení zamořených šarží, záznamy o stažení jsou ale jen u 3,5 tisíce z nich. „Je třeba zpřísnit legislativu,“ řekla.
Odmítli mu vydat album, protože zněl příliš jako Jackson. Teď svého strýce hraje
Jaafar Jackson se letos objevil před kamerou v hlavní roli životopisného filmu Michael režiséra Antoina Fuquy, kde ztvárnil zpěváka Michaela Jacksona. Na natáčení se připravoval dva roky a ikonický moonwalk vystřihl naprosto dokonalým způsobem. Dokonce se naučil několik verzí „měsíční chůze“, kterou jeho strýc na pódiu předváděl v různých časových obdobích.
Služebná z Hradiště i čeledín z Nymburka. Kolik upálili „čarodějnic“ ve vašem okolí
Hony na čarodějnice prostupovaly celou Evropou téměř čtyři století. Byly při nich upáleny nebo jinou trýznivou smrtí zemřely desítky tisíc lidí. Minimálně pět stovek obětí měly procesy v českých zemích. Neumíraly však pouze ženy, v mnoha případech byli souzeni i muži, ukazují podrobná data.
„Nejdivnější turnaj.“ V zámoří nechápou bláznivé MS, na němž Češi hrají o zlato
Těžko uvěřitelné čtvrtfinálové vítězství Lotyšska nad USA nebylo jen jednorázovým výstřelkem, ale spíš vyvrcholením ztřeštěného průběhu turnaje. Hokejové MS osmnáctek na Slovensku teď nemá jasného favorita. Na zlato mohou po zvládnutém čtvrtfinále proti Finsku pomýšlet i Češi.