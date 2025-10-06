Česko čeká podmračený týden se srážkami, do čtvrtka se bude oteplovat

Nebe bude až do čtvrtka zatažené nebo oblačné, déšť nebo přeháňky budou dnes četnější večer na západě a jihozápadě Čech. V úterý má v Česku pršet místy a častěji na horách, ve středu převážně jen slabě a ojediněle. Pro čtvrtek meteorologové předpovídají přeháňky nejprve místy a pak už jen ojediněle.
Teplotní maxima se budou zvyšovat přes úterních 16 stupňů Celsia na středečních 17 a čtvrtečních 18 stupňů. Podobně postupně porostou i noční nejnižší teploty od dnešních pěti po čtvrtečních osm stupňů Celsia.
Od pátku může být i polojasno, přeháňky budou v pátek jen ojedinělé na severovýchodě Česka. O víkendu je meteorologové očekávají hlavně na severu a severovýchodě, na hřebenech hor postupně smíšené nebo sněhové. Teploty by od pátku neměly přesáhnout 16 stupňů Celsia, na konci nynějšího a začátku příštího týdne by se mohlo dále ochladit.