Česko čeká podmračený týden se srážkami, do čtvrtka se bude oteplovat

ČTK ČTK
před 39 minutami
Česko čeká podmračený týden s přeháňkami a deštěm. Pro pondělí meteorologové předpovídají až 14 stupňů Celsia, pak budou denní maxima postupně růst až na čtvrtečních 18 stupňů. Pod nulu teploty neklesnou ani v noci. Od pátku se mírně ochladí a přeháňky na hřebenech hor budou i sněhové. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Nebe bude až do čtvrtka zatažené nebo oblačné, déšť nebo přeháňky budou dnes četnější večer na západě a jihozápadě Čech. V úterý má v Česku pršet místy a častěji na horách, ve středu převážně jen slabě a ojediněle. Pro čtvrtek meteorologové předpovídají přeháňky nejprve místy a pak už jen ojediněle.

Teplotní maxima se budou zvyšovat přes úterních 16 stupňů Celsia na středečních 17 a čtvrtečních 18 stupňů. Podobně postupně porostou i noční nejnižší teploty od dnešních pěti po čtvrtečních osm stupňů Celsia.

Od pátku může být i polojasno, přeháňky budou v pátek jen ojedinělé na severovýchodě Česka. O víkendu je meteorologové očekávají hlavně na severu a severovýchodě, na hřebenech hor postupně smíšené nebo sněhové. Teploty by od pátku neměly přesáhnout 16 stupňů Celsia, na konci nynějšího a začátku příštího týdne by se mohlo dále ochladit.

 
Další zprávy