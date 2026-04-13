Přeskočit na obsah
Benative
13. 4. Aleš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Domácí

Česko čeká chladný týden, přijde silný vítr i přeháňky

ČTK

Nadcházející týden v Česku bude spíš oblačný, srážek bude málo a teplotní maxima přes den většinou pod 20 stupni Celsia. Vyjasnit by se mohlo koncem týdne. Zejména na Českomoravské vrchovině dnes bude vítr s nárazy o rychlosti až 55 kilometrů v hodině. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

Déšť
DéšťFoto: Pexels
V pondělí může být až polojasno, víc se zatáhne v noci na úterý a přes den pak místy přijdou občasný déšť nebo přeháňky.

Ve středu budou oblačnost a srážky od západu ubývat, zatažené nebe s občasným deštěm tak meteorologové čekají spíš jen na Moravě a ve Slezsku. Teploměr by měl ukázat ve všech třech prvních dnech týdne maximálně 18 nebo 19 stupňů Celsia, v úterý při srážkách jen kolem 12 stupňů.

Ve čtvrtek a v pátek se již může teplota vyšplhat až na 20 stupňů Celsia, ve čtvrtek může být na jižní Moravě ještě o stupeň víc. Obloha bude oblačná nebo polojasná, přeháňky ojedinělé. Přeháněk může místy přibýt o víkendu, nebe ale bude slunečnější a denní maxima můžou stoupat až k 21 stupňům Celsia.

Nejnovější
Eva Pavlová, Petr Pavel

Prezident odletěl na návštěvu Argentiny, potká se s Mileiem

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou v pondělí zahájí oficiální návštěvu Argentiny. V Buenos Aires přistane česká hlava státu odpoledne českého času, v programu má první den například prohlídku Muzea Holokaustu či zahájení podnikatelského fóra.

