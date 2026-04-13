Česko čeká chladný týden, přijde silný vítr i přeháňky

Nadcházející týden v Česku bude spíš oblačný, srážek bude málo a teplotní maxima přes den většinou pod 20 stupni Celsia. Vyjasnit by se mohlo koncem týdne. Zejména na Českomoravské vrchovině dnes bude vítr s nárazy o rychlosti až 55 kilometrů v hodině. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu.
V pondělí může být až polojasno, víc se zatáhne v noci na úterý a přes den pak místy přijdou občasný déšť nebo přeháňky.
Ve středu budou oblačnost a srážky od západu ubývat, zatažené nebe s občasným deštěm tak meteorologové čekají spíš jen na Moravě a ve Slezsku. Teploměr by měl ukázat ve všech třech prvních dnech týdne maximálně 18 nebo 19 stupňů Celsia, v úterý při srážkách jen kolem 12 stupňů.
Ve čtvrtek a v pátek se již může teplota vyšplhat až na 20 stupňů Celsia, ve čtvrtek může být na jižní Moravě ještě o stupeň víc. Obloha bude oblačná nebo polojasná, přeháňky ojedinělé. Přeháněk může místy přibýt o víkendu, nebe ale bude slunečnější a denní maxima můžou stoupat až k 21 stupňům Celsia.
Ve smlouvě s Vatikánem něco chybělo, říká senátor. Macinkův spor s Hradem je fraška
Spor mezi Hradem a ministrem zahraničí, odmítnutí smlouvy s Vatikánem i vlastní ambice na pražský magistrát. „To, co se teď děje, je hnáno osobou Petra Macinky, který prostě rád provokuje,“ říká senátor Václav Láska v pořadu Spotlight Zuzany Tvarůžkové.
Vítejte zpět v Evropě, gratuloval Magyarovi Tusk. Woke vůdce bez koulí, pustil se do něj Wilders
Evropské srdce dnes v Maďarsku bije silněji, země si vybrala evropskou budoucnost. V reakci na vítězství opoziční strany Tisza v maďarských parlamentních volbách to napsala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, jejíž instituce měla s dosavadní vládou premiéra Viktora Orbána dlouholeté spory.
18 tisíc kilometrů. Papež odlétá na svou nejdelší cestu, navštíví čtyři africké země
Papež Lev XIV. dnes začíná nejdelší cestu od začátku své vlády loni v květnu. Do 23. dubna navštíví čtyři africké země. Vůbec poprvé hlava katolické církve zavítá do Alžírska a po dlouhé době se vrátí do Kamerunu, Angoly a Rovníkové Guineji. Během cesty urazí na 18 tisíc kilometrů.
Prezident odletěl na návštěvu Argentiny, potká se s Mileiem
Prezident Petr Pavel s manželkou Evou v pondělí zahájí oficiální návštěvu Argentiny. V Buenos Aires přistane česká hlava státu odpoledne českého času, v programu má první den například prohlídku Muzea Holokaustu či zahájení podnikatelského fóra.
Vítězství zajistila Magayrovi touha po ekonomické reformě i demontáži Orbána, míní experti
Vítězství Péterovi Magayrovi zajistila hlavně touha Maďarů po ekonomických reformách a demontáži režimu, který za 16 let své vlády vybudoval dnes poražený premiér Viktor Orbán. Shodli se na tom politologové, které oslovila ČTK.