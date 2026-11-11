Česko by podle Havlíčka mohlo dodat Ukrajině 16 letounů Skyfox

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) ve středu novinářům řekl, že by Česko mohlo Ukrajině dodat 16 letounů Skyfox. V zemi, která se brání ruské invazi, je na dvoudenní podnikatelské misi. Čtyři skyfoxy už byly podle něj v minulosti potvrzeny, nyní jednal s ukrajinským premiérem Serhijem Koreckým o dodání dalších 12 strojů.
„Z toho jednání mám velmi dobrý pocit, k tomu jednání vzal pan premiér (Koreckyj) ještě ministra energetiky Denyse Šmyhala a rovněž ministra pro dopravu Mykolu Kalašnyka,“ poznamenal Havlíček.
Ukrajina měla v minulosti zájem o lehké bitevníky L-159 ALCA z výzbroje české armády a s českou stranou o věci jednala. Letadla ukrajinští obránci chtěli využít k boji proti dronům, jež ruská armáda prakticky každou noc vysílá na ukrajinské cíle.
Vláda premiéra Andreje Babiše nakonec předání těchto strojů odmítla s tím, že je vojáci potřebují. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč minulý měsíc řekl, že to už je uzavřená věc. V této souvislosti však zmínil právě možné dodávky letounů L-39 Skyfox.
Aero Vodochody v současnosti vyrábí přibližně 12 cvičných proudových letounů L-39 Skyfox ročně. Podle dřívějšího vyjádření vedení společnosti může výrobní kapacitu zvýšit až na 18 strojů ročně.
Firma dosud prodala více než 40 těchto letadel a její výroba je podle údajů ze září letošního roku zakázkami vytížena do druhého čtvrtletí 2027.
Pro Ukrajinu by byla zřejmě určena zatím vyvíjená protidronová verze s označením Drone Hunter. Ta má sloužit především k ničení nepřátelských bezpilotních prostředků, a to s výrazně nižšími provozními náklady než při nasazení klasických stíhacích letounů.
Aero již představilo konfiguraci vybavenou elektrooptickým zaměřovacím systémem a raketnicemi pro 70milimetrové řízené střely. Na jejich integraci a testování spolupracuje mimo jiné s belgickou společností Thales. Drone Hunter zatím nebyl operačně nasazen a jeho schopnosti musí potvrdit další zkoušky.
Aero Vodochody od roku 2021 vlastní převážně maďarští investoři spolu s českou zbrojařskou skupinou Omnipol. Největším jednotlivým akcionářem je po letošních změnách podnikatel Oszkár Világi s nepřímým podílem přibližně 48 procent.
Omnipol rodiny Richarda Hávy drží 24 procent, maďarský státní zbrojní holding N7 dalších 15 procent a zbývajících 13 procent připadá na maďarského podnikatele Zsolta Hernádiho.
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