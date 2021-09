Ovládnutí Afghánistánu radikálním hnutím Tálibán překazilo podíl na stamilionovém byznysu Fawadu Nadrimu, společníkovi Tomia Okamury. Jejich obchodní komoru zaštítili ministři Babišovy vlády, přestože dřívější Nadriho komora dluží státu miliony korun. Za vylobbování obchodu s pistolemi si nechala zaplatit také od firmy Imex, jejíž sklad vybuchl ve Vrběticích. Dnes je tato komora v osmi exekucích.

Zatímco Afghánistán opustili poslední američtí vojáci a svět se snaží pochopit, kam se země bude ubírat, v Česku vystupuje jako znalec poměrů podnikatel Fawad Nadri. Muž pocházející z Afghánistánu žije v Česku dlouho, znají ho politici i soukromé firmy. A také zastupuje sdružení, která mají zaštiťovat vzájemný obchod.

V posledních týdnech se Nadri nechává v médiích titulovat různě. V televizi Nova byl před dvěma týdny označen jako prezident Česko-afghánské obchodní komory, pro Parlamentní listy o pár dnů později zase místopředsedou Česko-slovensko-afghánské obchodní komory.

Není to chyba. Nadri souběžně reprezentuje obě obchodní komory s podobně znějícími názvy i totožným deklarovaným posláním. První komora vznikla v roce 2005 pod názvem Česko-afghánská smíšená obchodní komora. Novější Česko-slovensko-afghánskou obchodní komoru spoluzaložil s předsedou SPD Tomiem Okamurou.

Podle centrální evidence exekucí po první společnosti, založené před šestnácti lety, vymáhají věřitelé v osmi řízeních miliony korun, někteří už více než deset let. Komora ovšem nemá žádný majetek, na bankovním účtu má nulu a v sídle, jež uvádí v obchodním rejstříku, se k ní nikdo nezná.

Více než dva miliony dluží zbrojařské firmě Imex, jejíž muniční sklady vybuchly v roce 2014 ve Vrběticích. České úřady za viníky explozí označily agenty ruské vojenské rozvědky GRU. Uskladněné zbraně podle policie měly putovat na Ukrajinu. Majitele Imexu policie vyslýchala kvůli podezření, že ruské agenty do uzavřeného areálu dostal. Ten to odmítá.

S pomocí Nadriho komory chtěl ale Imex udělat jiný obchod - zhruba před 13 lety plánoval vyvézt tisíce pistolí a munici do Afghánistánu. Dle Imexu Nadri dostal ve třech splátkách dva miliony korun jako zálohu za to, že o tom tehdejší afghánskou vládu přesvědčí. Pak ale obchod s blízkovýchodní zemí neschválila česká vláda, která vývozy zbraní povoluje.

"Přes opakované požadavky komora zálohu nevrátila ani nepředložila vyúčtování, za co peníze utratila. Soud proto rozhodl o uvalení exekuce. Exekutor ale nic nevymohl, protože komora nemá žádný majetek," uvedl právník Imexu Radek Ondruš.

Nadri: Žádné provize jsem nebral

Další téměř milion korun, který den za dnem narůstá o poplatky, dluží Nadriho organizace České republice za akci v Senátu v červnu 2005. Hlavní hvězdou byl tehdejší afghánský premiér Hedayat Amin Arsala, po něm řečnil i - v té době místopředseda Senátu - Petr Pithart (KDU-ČSL). Delegace plná vlivných Afghánců se pak sešla i s premiérem Jiřím Paroubkem a prezidentem Václavem Klausem.

Skončilo to ale opět soudem. Obvodní soud pro Prahu 1 uložil komoře zaplatit Senátu 898 tisíc korun za využití jeho sídla. Komora ale zaplatila jen malou část dluhu. "K vymožení 809 tisíc korun běží exekuční řízení. Zatím se nepodařilo vymoci ničeho," potvrdila mluvčí Senátu Sue Nguyenová.

Nadri tvrdí, že za žádný z dluhů nenese odpovědnost. "Senát sám pozval afghánské představitele, my jsme se o ně pouze starali. Potom po nás začali vymáhat peníze, i když jsme se na ničem takovém nedohodli," sdělil redakcím HN a Aktuálně.cz. Vyloučil také, že by bral provize či peníze za služby. "Žádné provize jsem nebral. Neměl jsem ani přístupová práva na bankovní účet komory," odmítl s tím, že za dluhy může bývalý kolega z komory. To se podle něj týká i Imexu.

"Veškeré podrobnosti smlouvy, včetně částek, sjednával s majiteli Imexu výlučně pan Nadri," odmítl jeho tvrzení advokát zbrojařské firmy Radek Ondruš. Stanovy komory přitom hovoří jasně: jedná za ni a zastupuje ji prezident - kterým je dodnes Nadri.

Fawad Nadri (53) V roce 1991 ukončil studium na České zemědělské univerzitě v Praze, kde dosud žije. Narodil se v Afghánistánu. V roce 2005 založil Česko-afghánskou smíšenou obchodní komoru. Ta podle něj pozastavila činnost v roce 2011, formálně ale funguje dodnes. Kromě Nadriho v komoře působila i Alexandra Rudyšarová. Ta v roce 2013 neúspěšně kandidovala do parlamentu za Zemanovce. Blízko má i ke komunistům. Nadri se v médiích profiluje jako obdivovatel prezidenta Miloše Zemana.

V roce 2020 spoluzaložil Nadri Česko-slovensko-afghánskou obchodní komoru, jejímž čestným prezidentem je Tomio Okamura (SPD). Jejími partnery jsou česká ministerstva zahraničí nebo průmyslu a obchodu. Komoru podporuje společnost Variel, kterou ovládá spolumajitel Fio Banky Petr Marsa, nebo zbrojařská firma Excalibur International patřící rodině Strnadů.

Okamura: Odmítl jsem z toho cokoliv mít

Vydobýt částku bez toho, že by ji prezident komory dobrovolně uhradil, přitom takřka nejde. Smíšené komory, kterých jsou v Česku desítky, existují podle zákona z roku 1980, jímž komunistický režim řešil vztahy se zahraničím. Nemohou tak například zkrachovat.

Loni v listopadu Nadri spoluzaložil komoru novou. Jmenuje se Česko-slovensko-afghánská obchodní komora. "Navazujeme na tradici Československa, jehož produkty a projekty byly v Afghánistánu po desítky let zapsány zlatým písmem, a jsou dodnes pro svou kvalitu a spolehlivost nadále žádány a poptávány," píše spolek na svém webu.

Nadri je viceprezidentem, čestným prezidentem je předseda SPD Tomio Okamura, který jinak vystupuje proti islámu a jeho šíření do Česka. Islám je oficiálním náboženstvím Afghánistánu.

Na otázku, co říká na zadluženost původní Nadriho česko-afghánské obchodní komory, Okamura odpověděl, že si informace musí ověřit. "Vám nevěřím ani slovo, ověřím si to, a pana Nadriho se na to sám zeptám. Obecně ale můžu říct, že pokud někdo někomu dluží a ty dluhy jsou oprávněné, měl by to zaplatit," řekl redakcím Okamura.

Tvrdí také, že novou obchodní komoru založil on sám. "Pan Nadri je Afghánec, který tady dlouho žije, má kontakty na afghánskou stranu, kde jsme připravovali rozvojové projekty na stabilizaci země," uvedl Okamura a na otázku, odkud se znají, odpověděl: "Je kamarád některého mého přítele z bojových umění." Nadri ale trvá na tom, že komora je jeho dílo, do kterého Okamuru přizval kvůli politické záštitě.

Také Okamura popírá, že by z činnosti komory bral provize. "Odmítl jsem mít cokoliv. Jestli si pan Nadri něco bere, ať bere, to je jeho věc," uvedl. "O provizích nic nevím. Jsem pouze čestným předsedou, nemám ani podpisová práva, chtěl jsem to jen politicky zaštítit," dodal politik, který tak zmírnil své původní tvrzení, že v komoře hraje hlavní roli.

Loni v únoru se oba muži chystali do Afghánistánu s parlamentní delegací domlouvat mimo jiné zbrojní obchody. Cesta se ale kvůli pandemii koronaviru neuskutečnila. Už předtím Okamura založil a stal se předsedou Meziparlamentní skupiny ČR-Afghánistán.

Záštita od premiéra a dvou ministrů

Letos v červnu komora v Praze zorganizovala Česko-slovensko-afghánské obchodní fórum. Akci předsedali Nadri s Okamurou. Přestože Nadriho první komora dluží českému státu miliony, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) a ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) jeho druhé komoře připravili cestu k nejvyšším představitelům tehdejší afghánské vlády.

Na pozvání českých ministrů dorazila delegace vedená afghánským ministrem průmyslu a obchodu a ministrem nerostných zdrojů a ropného průmyslu. Za přítomnosti Okamury a Nadriho je přijal i premiér Andrej Babiš (ANO).

Ten na dotazy redakcí nereagoval. Havlíček napsal, že ministerstvo poskytuje svoje prostory pro podobné akce pravidelně. "Komoru tam reprezentoval její předseda Okamura," uvedl Havlíček s tím, že o Nadriho roli nic neví. V podobném duchu se vyjádřil i Kulhánek, podle něj šlo o běžnou akci. "Před zahájením návštěvy afghánské delegace mi nebyly známy informace a důvody, proč bych měl odmítnout pozvání na konferenci obchodních vztahů. Takových fór se účastním pravidelně," napsal redakcím ministr.

Výsledkem akce zaštítěné českou vládou bylo memorandum o spolupráci, které podepsala komora, v níž Nadri působí jako viceprezident. "Nová kapitola ekonomické a obchodně-investiční spolupráce mezi Afghánistánem a česko-afghánskou komorou začíná," napsalo později v tiskové zprávě ministerstvo průmyslu blízkovýchodní země.

S nově získaným mandátem pak Nadri v květnu, ještě před ovládnutím země Tálibánem, vyrazil na obchodní jednání do Kábulu. Tvrdí, že dojednával zakázky za stamiliony korun. K největším měly podle něj patřit opravy vrtulníků či dodávky munice zbrojařskou firmou Excalibur International ze skupiny Czechoslovak Group, která patří rodině Strnadů.

S Afghánci jednala letos také firma Variel, u které je Nadri obchodním zástupcem. Do země chtěla vyvážet obytné kontejnery a strážní věže. Firmu ovládá spolumajitel Fio banky Petr Marsa, podle dřívějšího zjištění HN ji detektivové stíhají za dotační podvod 290 milionů korun.

Okamurův ideolog pomáhá afghánskému lidu

S Okamurou pojí Nadriho i další projekt - Nadační fond pro pomoc afghánskému lidu, založený letos v únoru. Jeho místopředsedou je Okamurův přítel Jaroslav Novák Večerníček, označovaný za Okamurova ideologa. Fond má sídlo v obci u Brna, přímo v domě, kde Novák žije.

V srpnu Nadri s Okamurou organizovali akci před pákistánskou ambasádou, kde protestovali proti pákistánské podpoře Tálibánu.

"Afghánistán je pro mnoho z nás velmi vzdálená země, ale pro Čechy a Moraváky je vzdálená jen zeměpisně, jelikož naše srdce jsou historicky u sebe. Mnoho Afghánců v bývalém Československu studovalo. A někteří z nich, jako náš přítel a spoluzakladatel naší Česko-slovensko-afghánské obchodní komory inženýr Fawad Nadri, u nás dokonce zůstali založili tu rodinu a pro svou zemi pracují odsud," psal Okamura na Facebooku.

V posledních týdnech ale Okamura svůj postoj k Afgháncům změnil, poté, co se začala řešit otázka přesunu afghánských tlumočníků a dalších spolupracovníků Čechů. V zemi ovládnuté radikálním hnutím Tálibán jim hrozí pronásledování nebo smrt. Ze země musela uprchnout i vláda, s níž měla Česko-slovensko-afghánská obchodní komora navázané vztahy. A Okamura se začal vůči Afgháncům vymezovat.

Na rozdíl od Nadriho odmítl přijetí uprchlých spolupracovníků s dovětkem, že už dostali za své služby na místní poměry "královsky zaplaceno". "Ať si pan Nadri říká, co chce. Já říkám: do Česka migrant jen přes mou mrtvolu," okomentoval názorový rozkol Okamura.