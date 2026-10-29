Česko a Maďarsko poprvé svolaly společné zasedání vlád, sejdou se v Praze

První společné zasedání české a maďarské vlády se ve čtvrtek uskuteční v pražské Kramářově vile. Mezivládní konzultace využijí k bilaterální schůzce premiéři Andrej Babiš (ANO) a Péter Magyar, separátní jednání se svými protějšky chystají i další přítomní ministři.
Jednání se podle úřadu vlády zaměří hlavně na konkurenceschopnost Evropské unie, energetickou bezpečnost, migraci, budoucnost evropského rozpočtu a rozšíření unie.
Česká vláda pořádá společná jednání také se slovenským, polským a izraelským kabinetem. Po začátku ruské invaze na Ukrajinu rovněž v Kyjevě a později i v Praze jednala vláda Petra Fialy (ODS) s ukrajinskými ministry.
Fialova vláda kvůli rozdílným názorům v zahraniční politice naopak přerušila konzultace se Slovenskem, Babišův kabinet je obnovil a další společné zasedání bude za necelé dva týdny na Slovensku.
Program prvního společného zasedání české a maďarské vlády začne uvítací ceremonií v zahradě Kramářovy vily půl hodiny před polednem, následovat budou separátní schůzky premiérů a ministrů. Ve 12:30 je na programu pracovní oběd. Závěrečná tisková konference by se měla uskutečnit ve 14:25 ve Strakově akademii.
Jednání se zaměří na evropská a mezinárodní témata. "Zejména na konkurenceschopnost EU, energetickou bezpečnost, migraci, budoucnost evropského rozpočtu a rozšíření EU. Tématem mezivládních konzultací bude také regionální a bilaterální spolupráce v oblasti ekonomiky, dopravy, obranného průmyslu, digitalizace, vědy, výzkumu, inovací a zdravotnictví," informoval úřad vlády.
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