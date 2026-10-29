Přeskočit na obsah
Benative
29. 10. Silvie
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Česko a Maďarsko poprvé svolaly společné zasedání vlád, sejdou se v Praze

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

První společné zasedání české a maďarské vlády se ve čtvrtek uskuteční v pražské Kramářově vile. Mezivládní konzultace využijí k bilaterální schůzce premiéři Andrej Babiš (ANO) a Péter Magyar, separátní jednání se svými protějšky chystají i další přítomní ministři.

Premiér Andrej Babiš (ANO).
Premiér Andrej Babiš (ANO).Foto: Viet Tran, Aktuálně.cz
Reklama

Jednání se podle úřadu vlády zaměří hlavně na konkurenceschopnost Evropské unie, energetickou bezpečnost, migraci, budoucnost evropského rozpočtu a rozšíření unie.

Související

Česká vláda pořádá společná jednání také se slovenským, polským a izraelským kabinetem. Po začátku ruské invaze na Ukrajinu rovněž v Kyjevě a později i v Praze jednala vláda Petra Fialy (ODS) s ukrajinskými ministry.

Fialova vláda kvůli rozdílným názorům v zahraniční politice naopak přerušila konzultace se Slovenskem, Babišův kabinet je obnovil a další společné zasedání bude za necelé dva týdny na Slovensku.

Program prvního společného zasedání české a maďarské vlády začne uvítací ceremonií v zahradě Kramářovy vily půl hodiny před polednem, následovat budou separátní schůzky premiérů a ministrů. Ve 12:30 je na programu pracovní oběd. Závěrečná tisková konference by se měla uskutečnit ve 14:25 ve Strakově akademii.

Reklama
Reklama

Jednání se zaměří na evropská a mezinárodní témata. "Zejména na konkurenceschopnost EU, energetickou bezpečnost, migraci, budoucnost evropského rozpočtu a rozšíření EU. Tématem mezivládních konzultací bude také regionální a bilaterální spolupráce v oblasti ekonomiky, dopravy, obranného průmyslu, digitalizace, vědy, výzkumu, inovací a zdravotnictví," informoval úřad vlády.

Mohlo by vás také zajímat: Tečka: Babiš s vládou dělají vše pro to, aby dostali lidi do ulic. A skončili v izolaci

Tečka: Babiš s vládou dělají vše pro to, aby dostali lidi do ulic. A skončili v izolaci | Video: Radek Bartoníček
Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
U.S. Vice President JD Vance attends This is the Turning Point Tour at the University of Georgia in Athens
U.S. Vice President JD Vance attends This is the Turning Point Tour at the University of Georgia in Athens
U.S. Vice President JD Vance attends This is the Turning Point Tour at the University of Georgia in Athens

Trump zvažuje nový útok na Írán. Vance se na jeho pokyn pokusil oživit rozhovory

Americký viceprezident J.D. Vance zaslal dopis šéfovi íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Mohsenu Rezáímu ve snaze oživit mírové rozhovory. Ve čtvrtek to napsal list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na nejmenované americké činitele a další své zdroje. Vance tak učinil na pokyn prezidenta Donalda Trumpa.

US President Trump travels to Iowa for Republican rally ahead of the midterm elections
US President Trump travels to Iowa for Republican rally ahead of the midterm elections
US President Trump travels to Iowa for Republican rally ahead of the midterm elections

Další Trumpova rána pro Kyjev. Zvažuje zrušení klíčových sankcí

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje zrušení sankcí proti Ruskému fondu přímých investic, který Washington dříve označil za mocný nástroj Kremlu. Fond vedený Putinovým vyjednavačem Kirillem Dmitrijevem se nyní podílí na obnovení dodávek ruské nafty do Spojených států. Dmitrijev má navíc přátelské vztahy s americkým vyjednavačem Stevem Witkoffem.

Krkonoše;Sněžka;hora;zima;sníh; krajina;příroda;13.10.2003
Krkonoše;Sněžka;hora;zima;sníh; krajina;příroda;13.10.2003
Krkonoše;Sněžka;hora;zima;sníh; krajina;příroda;13.10.2003

O víkendu se v Česku ochladí, na horách může i sněžit

O víkendu se v Česku mírně ochladí a v nejvyšších polohách na horách může sněžit. Koncem týdne bude nejvýše deset stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Obloha bude převážně zatažená a vyskytne se občasný déšť.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama