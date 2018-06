Českem se ženou silné bouřky, v Praze hasiči odčerpávali vodu z tunelů a likvidovali popadané stromy

V Praze krupobití přerušilo rozlučkový zápas Tomáše Rosického, déšť zatopil Zlíchovský a Brusnický tunel.

Praha - Západ a severozápad Čech zasáhly v sobotu odpoledne velmi silné bouřky, které provází přívalové srážky, krupobití a nárazový vítr. V Praze bouřka s prudkou průtrží mračen zaměstnala hasiče na několika místech.

Odčerpávali vodu ze zatopených míst, odstraňovali popadané stromy. Přívaly deště a stromy na silnicích místy zkomplikovaly dopravu. Policisté museli uzavřít Zlíchovský a Brusnický tunel ve směru ke Strahovskému tunelu kvůli vodě, která do nich natekla.

Hasiči pomáhali také lidem na šlapadlech, kteří se schovali před lijákem pod Karlovým mostem. "Hasiči jim pomáhají dostat se na břeh pomocí člunu," dodal Kavka. V Cukrově ulici na Černém Mostě zase hasiči zajistili osobní automobil, které klouzal na podmáčené trávě ze svahu.

V 17:40 hodin aktuálně zasahujeme u 25 případů v souvislosti se silným deštěm. Jedná se o zatopené sklepy, laguny na komunikaci a vyvrácené stromy. Nejvíce případů je v oblasti Prahy 5. — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) June 9, 2018

Na Smíchově nejezdily tramvaje mezi zastávkami ČSAD Smíchov a Lihovar, spadlý strom na silnici zastavil i autobusy linky 116 mezi Dejvickou a Nebušicemi, vyplývá z informací na webu dopravního podniku.Krupobití přerušilo také rozlučkový zápas fotbalisty Tomáše Rosického na Letné.

Silné bouřky zasáhly také Bruntálsko a Šumpersko. "V okresech Bruntál a Šumperk se vyskytují velmi silné bouřky, které nevykazují téměř žádný postup, a v oblasti Rýmařova v nich mohlo podle radarových odhadů spadnout až 50 milimetrů. Bouřková činnost v této oblasti pokračuje. Oblast nejintenzivnějších srážek se bude přesouvat jen velmi zvolna k jihu," uvedli odpoledne meteorologové.

V oblastech, které zasáhnou přívalové deště, se mohou rozvodnit malé toky, potoky a jindy suchá koryta.

Český hydrometeorologický ústav vydal výstrahu před silnými bouřkami pro celý Karlovarský a Ústecký kraj a pro okres Česká Lípa v Libereckém kraji, a to od 14:00 do 23:00. Poté také pro Bruntálsko a Šumpersko. Ve zbytku země mají být bouřky slabší. Bouřkové počasí vydrží na většině území až do neděle.