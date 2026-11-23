Je to další velký úspěch pro Českou zbrojovku – brazilská vojenská policie objednala 1200 českých samopalů CZ Scorpion EVO 3 A1 Micro. Kontrakt v hodnotě 1,23 milionu dolarů, tedy přibližně 27 milionů korun, byl podepsán začátkem listopadu. Cena jedné zbraně vychází zhruba na 23 tisíc korun a dodávka má být dokončena do dvanácti měsíců.
Nové samopaly si objednala vojenská policie brazilského federálního okruhu Brasília (Polícia Militar do Distrito Federal). Podle tamních úřadů se jedná o první nákup zbraní této kategorie za více než 25 let. Nová výzbroj bude rozdělena mezi jednotlivé policejní prapory a stane se také součástí vybavení hlídkových vozidel. Cílem je modernizace policejní výzbroje a zvýšení bezpečnosti policistů při zásazích. Samopaly před uzavřením kontraktu prošly požadovanými zkouškami kvality a bezpečnosti. O kontraktu informoval server Militarnyi.
CZ Scorpion EVO 3 A1 Micro je kompaktní automatická zbraň ráže 9 × 19 mm Luger, určená především pro vojenské a policejní jednotky. Umožňuje střelbu jednotlivými ranami i plně automatickou palbu. Standardní verze EVO 3 A1 nabízí rovněž režim tříranné dávky. Samopal využívá zásobníky s kapacitou až 30 nábojů a díky skládací pažbě i kompaktním rozměrům je vhodný k použití ve stísněných prostorách, například při policejních zásazích v budovách.
Jednou z hlavních výhod celé konstrukční řady je nízká hmotnost. Standardní model EVO 3 A1 váží bez zásobníku přibližně 2,61 kilogramu a při sklopené pažbě měří 42 centimetrů.
Brazilská policie však objednala ještě kompaktnější variantu Micro. Samopal využívá konstrukci s dynamickým závěrem a řadu komponentů z vysokopevnostního polymeru vyztuženého skelnými vlákny. Díky montážním lištám jej lze vybavit kolimátorovým zaměřovačem, laserovým značkovačem nebo taktickou svítilnou. Součástí konstrukce je rovněž automatická blokace úderníku, která zabraňuje nechtěnému výstřelu v případě pádu.
Česká zbrojovka v posledních měsících výrazně rozšiřuje své působení také v Chile. Tamní policejní složka Carabineros de Chile převzala 14. října první dodávku přibližně 300 samopalů CZ Scorpion EVO 3 A1. Dalších 90 kusů má dorazit v prosinci. Chilská policie přitom počítá s postupným pořízením až 6300 těchto zbraní, které mají nahradit zastaralé izraelské samopaly UZI používané několik desetiletí.
Nové české zbraně budou sloužit především příslušníkům speciálních policejních jednotek GOPE a hlídkových útvarů Radiopatrullas. Součástí modernizačního programu je také výcvik policistů, dlouhodobé zajištění náhradních dílů a servisní podpora. Škorpiony EVO přitom nejsou na světovém trhu žádnou novinkou. Využívají je bezpečnostní složky řady zemí, včetně české armády, a objevily se také ve výzbroji elitní jednotky SAT tureckého námořnictva.
Dalšího významného úspěchu dosáhla Česká zbrojovka v prosinci 2025, kdy zvítězila v mezinárodním tendru na nové služební pistole pro německý Bundeswehr. Německá armáda si vybrala pistoli CZ P-10 C OR, která ve vojenské konfiguraci získala označení P13. Nová zbraň má postupně nahradit dosavadní pistole Heckler & Koch P8, používané německými vojáky od roku 1994.
Rámcová smlouva umožňuje dodání až 203 000 pistolí přibližně za 56 milionů eur, tedy zhruba 1,3 miliardy korun. První závazná objednávka zahrnuje 65 000 pistolí a související vybavení a služby v hodnotě přibližně 19 milionů eur. V září 2026 pistole úspěšně dokončily závěrečné vojenské zkoušky, čímž byla otevřena cesta k jejich sériovým dodávkám. Ty má český výrobce realizovat ve spolupráci s německou společností POL-TEC.
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