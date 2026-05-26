České úřady propustily metropolitu Ilariona, uvedl jeho účet na Telegramu

České úřady propustily v úterý metropolitu ruské pravoslavné církve Ilariona, zadrženého v souvislosti s převozem zakázaných látek, uvádí se v prohlášení zveřejněném na Ilarionově telegramovém účtu. Obvinění proti němu úřady nevznesly, duchovní je na svobodě bez jakýchkoliv dalších omezení, píše se v prohlášení.
Někdejší vlivný představitel ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v neděli večer v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek. Uvedl to v pondělí Ilarionův telegramový kanál s tím, že duchovní považuje událost za provokaci. Středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová potvrdila, že policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou. Šlo o jednotky gramů.
Úterní prohlášení na Telegramu uvádí, že Ilarion a jeho řidič byli puštěni na svobodu, aniž by vůči nim bylo vzneseno obvinění. „Byli propuštěni bez jakýchkoliv dalších omezení: bez kauce, povinnosti hlásit se, zákazu vycestování nebo jiných procesních závazků,“ píše se v prohlášení.
Expertiza podle prohlášení nicméně potvrdila, že látka nalezená v automobilu patří mezi zakázané. Ilarion zároveň odmítl jakoukoliv spojitost s nezákonným držením nebo přepravou těchto látek.
„Vyšetřování případu bude podle informací české strany pokračovat,“ dodává prohlášení.
V souvislosti se zadržením Ilariona si v úterý ruské ministerstvo zahraničních věcí předvolalo zástupce českého velvyslance v Moskvě Jana Ondřejku. V „důrazném protestu“ označilo krok českých úřadů za neopodstatněný a požadovalo Ilarionovo okamžité propuštění.
V úterním doprovodném prohlášení zveřejněném na Telegramu děkuje Ilarion ruskému ministerstvu zahraničních věci, jmenovitě jeho mluvčí Mariji Zacharovové, za podporu v případu jeho zadržení. Příspěvek rovněž uvádí, že duchovní se k situaci detailněji vyjádří později.
Mohlo by vás zajímat: Tajemná ruská „pevnost“ uprostřed Prahy. Nikoho tam nepouští, Češi chystají šťáru
„Polepšení bylo prokázáno.“ Feri opustil vězení a řekl, kam nyní zamíří
Okresní soud v Teplicích v úterý vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení se zkušební dobou na tři roky. Někdejší politik si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za znásilnění. Vězení opustil dnes odpoledne s tím, že "pojede na hory". Rozhodnutí soudu je pravomocné.
KVÍZ: Znáte názvy slavných obrazů? Co namaloval Monet, da Vinci nebo Picasso?
Van Gogh, Munch, Klimt, impresionisté nebo surrealista Dalí? Otestujte své znalosti ze světa výtvarného umění. Dokážete podle popisu rozpoznat nejznámější obrazy slavných malířů a ze tří možností vybrat ten správný název uměleckého díla?
ŽIVĚ Ukrajinci vystopovali osmnáctiletého špiona. Informoval Rusy o účinku úderů na Kyjev
Ukrajinská tajná služba (SBU) oznámila, že v Kyjevě zadržela 18letého mladíka podezřelého z toho, že Rusku pomáhal vyhodnocovat následky víkendového rozsáhlého útoku na ukrajinské hlavní město. Rusko v noci na neděli vyslalo proti Ukrajině 600 dronů a 90 raket. Útok, který směřoval především na Kyjev, si podle Ukrajiny vyžádal čtyři mrtvé a skoro stovku raněných civilistů.
Okamura vrací úder. Po Babišově drsném výpadu si rýpl do jeho citlivého místa
Jen den potom, co premiér Andrej Babiš (ANO) veřejně setřel šéfa SPD Tomia Okamuru slovy, že si „myslí, že je ve vládě“, přichází protiúder. Okamura v úterý nepřímo udeřil na Babišův Agrofert a kauzu premiérova střetu zájmů. Vzkázal, že dotace nemá čerpat nikdo, kdo na ně nemá nárok.
Prezident vs. vláda, spor nekončí. Pavel má hotovou žalobu, nastínil další postup
Prezident Petr Pavel má připravenou kompetenční žalobu, kterou by mohl použít, pokud ho vláda nezařadí do delegace na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Doufá ale, že jí nebude potřeba. Řekl to v pořadu Blesku Hráči. Zdůraznil, že prezident nemůže být rukojmím vlády.