26. 5. Filip
České úřady propustily metropolitu Ilariona, uvedl jeho účet na Telegramu

ČTK

České úřady propustily v úterý metropolitu ruské pravoslavné církve Ilariona, zadrženého v souvislosti s převozem zakázaných látek, uvádí se v prohlášení zveřejněném na Ilarionově telegramovém účtu. Obvinění proti němu úřady nevznesly, duchovní je na svobodě bez jakýchkoliv dalších omezení, píše se v prohlášení.

Metropolité Kornilij a Ilarion (vpravo) na archivním snímku.Foto: Wikimedia Commons
Někdejší vlivný představitel ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v neděli večer v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek. Uvedl to v pondělí Ilarionův telegramový kanál s tím, že duchovní považuje událost za provokaci. Středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová potvrdila, že policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou. Šlo o jednotky gramů.

Úterní prohlášení na Telegramu uvádí, že Ilarion a jeho řidič byli puštěni na svobodu, aniž by vůči nim bylo vzneseno obvinění. „Byli propuštěni bez jakýchkoliv dalších omezení: bez kauce, povinnosti hlásit se, zákazu vycestování nebo jiných procesních závazků,“ píše se v prohlášení.

Expertiza podle prohlášení nicméně potvrdila, že látka nalezená v automobilu patří mezi zakázané. Ilarion zároveň odmítl jakoukoliv spojitost s nezákonným držením nebo přepravou těchto látek.

„Vyšetřování případu bude podle informací české strany pokračovat,“ dodává prohlášení.

V souvislosti se zadržením Ilariona si v úterý ruské ministerstvo zahraničních věcí předvolalo zástupce českého velvyslance v Moskvě Jana Ondřejku. V „důrazném protestu“ označilo krok českých úřadů za neopodstatněný a požadovalo Ilarionovo okamžité propuštění.

V úterním doprovodném prohlášení zveřejněném na Telegramu děkuje Ilarion ruskému ministerstvu zahraničních věci, jmenovitě jeho mluvčí Mariji Zacharovové, za podporu v případu jeho zadržení. Příspěvek rovněž uvádí, že duchovní se k situaci detailněji vyjádří později.

