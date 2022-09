České stopy v rodokmenu britských králů. Alžběta měla mezi předky i české panovníky

Vzájemná rodová provázanost evropských vládnoucích rodů není ničím výjimečným. Minulý týden zesnulá britská královna Alžběta II. měla mezi svými předky i české panovníky, ačkoliv je dělí několik generací.

Jan Županič z Historického ústavu Akademie věd upozorňuje, že pro bližší vazby českých panovníků s britskou královskou rodinou je důležitý král Fridrich Falcký, který se oženil s dcerou anglického krále Jakuba I. Alžbětou Stuartovnou. "Přes přání svého tchána, který proti tomu velmi horlivě vystupoval, kandidoval na českou korunu a byl zvolen českým králem," říká historik.

Fridrichovo setrvání na českém trůnu však nebylo nijak dlouhé. Vládl jen mezi lety 1619 až 1620, kvůli čemuž se mu přezdívá zimní král.

Královská koruna však v jeho rodině zůstala. Alžbětin mladší bratr Karel I. totiž usedl v roce 1625 na anglický trůn, kde setrval až do své smrti v roce 1649. Fridrich s Alžbětou měli třináct dětí. Mezi nimi i Žofii, která se provdala za hannoverského kurfiřta Arnošta Augusta Brunšvicko-Luneburského.

Žofiin syn Jiří se pak v roce 1714 stal prvním britským králem z hannoverské dynastie, která zemi vládla až do roku 1901, kdy po více než šedesáti letech na trůně zemřela královna Viktorie. "Tato přízeň přes hannoverskou dynastii a následně saskou a bavorskou královskou rodinou je přímým spojením mezi anglickou panovnickou rodinou a českými králi," vysvětluje historik Županič.

Poslední Wettinka

Spojení k Alžbětě vede i přes potomky pradědečka Alberta Sasko-Koburského-Gathajského, manžela pozdější královny Viktorie. Ten pocházel ze starší linie saského rodu vládnoucího v malých vévodstvích v Durynsku. Sňatky mezi ním a příslušníky českého královského rodu, zejména s potomky českého krále Jiřího z Poděbrad, byly ve středověku relativně časté.

Do tohoto rodu Wettinů patřila i zesnulá královna Alžběta II., v mužské linii byla dokonce poslední Wettinkou na britském trůnu. Zodpovědět na to, zda má královna díky wettinskému rodu český původ, je podle historika složité. "Je to jako byste žili na malé vesnici, kde se lidé berou pořád mezi sebou a všichni jsou v podstatě příbuzní," vysvětluje Županič.

Mezi předky britské královské rodiny kromě krále Jiřího z Poděbrad, Přemyslovců či Lucemburků patřili také členové rodu Lobkowiczů, Pernštejnů, Štenberků či Kinských.

