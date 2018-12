Otoč kelímek! Kávu s sebou do vratného kelímku začnou nabízet kavárny po celém Česku

Hit olomouckých kaváren se od pondělí rozšíří i do dalších českých měst. Kdo si objedná kávu s sebou, může si místo jednorázového kelímku půjčit kelímek vratný. Česko je podle výrobce půjčovacích kelímků po Německu teprve druhou zemí v Evropě, která začala proti jednorázových kávovým kelímkům bojovat.

Systém je velmi jednoduchý. Zákazník si kávu nechá připravit do plastového kelímku, za který složí zálohu. Ten pak může vrátit v jakékoliv jiné kavárně, která je součástí konceptu Půjč si kelímek. Ten s rozšířením do dalších českých měst dostane nový název - Otoč kelímek.

Po umytí se kelímek znovu vrátí do oběhu, na rozdíl od jednorázového. "Tyto kelímky se umyjí jako jakékoliv další nádobí, a navíc jsou vyrobeny poctivě, takže se dají umýt velmi snadno. Udává se 500 až 600 možných použití jednoho kelímku," vysvětluje strůjce projektu Jan Havránek.

Jednorázové kelímky nelze v Česku recyklovat, protože je na to potřebná speciální linka. Není to však jen problém Česka. Uvádí se, že na světě se právě kvůli složitosti recykluje pouze 1 % použitých kelímků. Zbylé se pak buď musí spalovat, nebo se rozkládají stovky let.

Půjčovací kelímky jsou vyrobeny z plastu, konkrétně z polypropylenu, což je jeden z nejčastějších a nejlépe recyklovatelných materiálů. Do Česka je dodává německý výrobce, který celý koncept vymyslel a který kelímky i vyrábí. Jejich výroba je finančně náročná - jedna vstřikovací forma stojí čtvrt milionu korun.

Prvenství drží v Česku Olomouc

Projekt vznikl ve spolupráci olomouckých kaváren, kde už delší dobu funguje. "Například v naší kavárně si to vezme padesát procent zákazníků. Lidi na to slyší, protože ta doba je taková, že lidi se o to zajímají," uvádí Jan Havránek.

Momentálně je v oběhu tisíc kelímků. Tento počet se ale kvůli rozšíření bude zvyšovat. Navíc kaváren, které se do projektu chtějí přidat, je stále víc, tvrdí autor projektu. Podniky, ve kterých bude možná výměna, budou označeny nálepkou na vstupních dveřích.

Spotřeba jednorázových kelímků je čím dál tím vyšší. Podle zveřejněných statistik se v USA spotřebuje 25 miliard kelímků ročně, v Německu tři miliardy a ve Velké Británii 2,5 miliardy. Jen v Olomouci se měsíčně spotřebuje osm až deset tisíc kelímků.

