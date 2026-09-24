České gripeny opět střežily nebe nad Polskem na rozkaz NATO, zasahovat nemusely

České ozbrojené letouny JAS-39 Gripen v noci opět vzlétly na rozkaz Severoatlantické aliance (NATO), aby nad Polskem střežily vzdušný prostor. Zasahovat nemusely, uvedla armáda na síti X. Letouny jsou již zpět na základně v Pardubicích. Gripeny vzlétly chránit polský vzdušný prostor také minulý pátek.
Letouny zajišťovaly takzvaný Combat Air Patrol, tedy hlídkování ve vzdušném prostoru, a byly připraveny reagovat na případné ohrožení. „Jsme součástí integrované protivzdušné a protiraketové obrany NATO. Když přijde rozkaz, jsme připraveni. Ve dne i v noci,“ uvedla armáda.
K použití síly nakonec nebylo nutné přistoupit. „Po splnění úkolu se naše gripeny bezpečně vrátily zpět na základnu v Pardubicích,“ dodala armáda.
V Polsku kvůli ruským útokům na Ukrajině vzlétly stíhačky od čtvrtečního rána už dvakrát. Poprvé o tom operační velitelství polských ozbrojených sil informovalo po 06:00 SELČ, konec akce ohlásilo asi o hodinu později. Podruhé polské stíhačky odstartovaly před 08:00 SELČ. Armáda připomněla, že tyto akce jsou preventivní a jejich účelem je zajistit zejména v regionech u hranic s Ukrajinou ochranu vzdušného prostoru.
Šéf vojenské správy západoukrajinské Rivnenské oblasti Oleksandr Koval na telegramu oznámil, že v regionu celou noc i celé ráno platil letecký poplach. Ruské útoky podle něho způsobily škody na blíže neurčené infrastruktuře, nikomu se ale zřejmě nic nestalo. Ve Volyňské oblasti, která sousedí s Polskem, v noci na čtvrtek zaznamenali dva ruské drony. Oba ukrajinské vzdušné síly zneškodnily a nevznikly žádné škody, informoval šéf regionální vojenské správy Roman Romaňuk.
České gripeny vzlétly na rozkaz aliančního velitelství také minulý pátek. Důvodem tehdy byly drony na západě Ukrajiny. Letouny monitorovaly vzdušný prostor NATO u východní hranice Polska a po vystřídání polskými stíhacími letouny se vrátily do Pardubic. Ani tehdy zasahovat nemusely.
V posledních dnech Rusko podniklo několik útoků v blízkosti polské hranice. U Jahodynu na ukrajinské straně, asi čtyři kilometry od hranic s Polskem, se minulý čtvrtek zřítil nebo byl sestřelen dron s proudovými motory.
Zasažený vlak
Několik dní předtím ruský dron podle ukrajinských úřadů zasáhl lokomotivu osobního vlaku směřujícího do Varšavy. Na soupravu zaútočil asi dva kilometry od polských hranic ve stanici Jahodyn. Jiný bezpilotní letoun tehdy zasáhl čerpací stanici necelý kilometr od hraničního přechodu Jahodyn-Dorohusk.
NATO v reakci na opakované incidenty s ruskými bezpilotními prostředky a narušování vzdušného prostoru spojenců posiluje ochranu východního křídla.
Česko se na posilování východního křídla NATO podílí také dalšími jednotkami. V Polsku od loňského září působí česká vrtulníková jednotka, kterou Praha vyslala po průniku ruských bezpilotních prostředků na polské území.
Jejím úkolem je posilovat ochranu polského vzdušného prostoru a působit proti nízkoletícím cílům. Čeští vojáci působí v rámci posílené alianční přítomnosti také na Slovensku a v Litvě.
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