Dráhy nasadí na Nový rok vlaky navíc. První a poslední vagon bývají prázdnější, upozorňují

České dráhy očekávají na začátku nového roku nával na nádražích díky lidem, kteří se budou vracet z vánočních prázdnin. Z Ostravska do Prahy proto vypraví dva speciální spoje, jiné budou posíleny o další vagony. Celkem nabídnou až o pět tisíc míst k sezení více. Další vagony budou připraveny na železničních uzlech a v případě potřeby budou k vlakům zařazeny. České dráhy i tak ale upozorňují své cestující, že zejména v prvních dvou dnech nového roku očekávají vysokou obsazenost svých vlaků.

Praha – České dráhy se připravují na začátek nového roku, kdy očekávají vzhledem ke končícím vánočním prázdninám zvýšený zájem o své spoje. K některým rychlíkům budou kvůli navýšení kapacity připojeny další vagony, a z Ostravska do Prahy budou dokonce vypraveny dva speciální vlaky.

Ty budou vypraveny ve stejný čas prvního a druhého ledna a pojedou z Bohumína přes Ostravu, Olomouc a Kolín do Prahy. Další rychlíky budou posíleny o vagony navíc. Půjde zejména o vlaky ze severní a střední Moravy a ze Slovenska, které budou mířit do Prahy. Kapacita spojů bude ale navýšena například i na tratích mezi Prahou a Českými Budějovicemi, Brnem a Ostravou nebo na tratích z Klatov a Chebu do Plzně a Prahy. Národní dopravce posilní během prvních dní nového roku své spoje o pět tisíc míst k sezení.

Navíc na nádražích v Olomouci, v Brně, v Bohumíně a na železničních uzlech budou připraveny další vagony, které se v případě potřeby připojí, a ještě více tak navýší kapacitu spojů.

České dráhy i tak ale upozorňují své cestující, že zejména v prvních dvou dnech nového roku očekávají vysokou obsazenost svých vlaků. "Doporučujeme všem cestujícím, kteří plánují svou cestu v tomto termínu, aby si bez odkladu zajistili rezervace míst, případně využili i dopolední spoje mimo přepravní špičku a ze severní Moravy také posilové vlaky. Doporučujeme využít také kapacitu celé soupravy včetně vozů na začátku a konci vlaku. Především u velmi dlouhých souprav mohou být vozy ve střední části plně obsazené, zatímco vozy na začátku a konci vlaku bývají obsazeny méně," upozorňuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

