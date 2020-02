Děti, které jsou intenzivně na sociálních sítích, se více pohybují, ukázal průzkum

Doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) zní: dítě by se mělo věnovat alespoň 60 minut denně pohybovým aktivitám. To splňuje necelá pětina českých dětí, naopak každé páté má problémy s nadváhou či dokonce obezitou. Nejnovější průzkum Univerzity Palackého v Olomouci ale přinesl poněkud překvapivé zjištění, že čas strávený na sociálních sítích nelze z nedostatku pohybu dětí vždy vinit.

Do výzkumu se zapojilo kolem 13 000 dětí ve věku 11 až 15 let z 230 škol z celého Česka.

Ilustrační fotografie. | Foto: ČTK Děti sportují, pravidelný pohyb ale nemají Pakliže si rodiče řeknou, že jejich dítě určitě doporučené dávky pohybu splňuje, protože přece chodí dvakrát (či třikrát) týdně na trénink, možná budou překvapení. Ani aktivní sport totiž nemusí stačit. Téměř polovina sportovců není aktivní ani pět dní v týdnu, natož sedm. Ve dnech, kdy mají trénink nebo zápas, mají pohybu dostatek, v ostatní dny ale už ne.