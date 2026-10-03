Vláda podle velvyslankyně zmírnila protiruskou rétoriku. To není pravda, brání se Babiš

Rusko si všímá, že česká vláda zmírnila svou protiruskou rétoriku, řekla ruská velvyslankyně v Praze Anna Ponomarjovová v sobotu zveřejněném rozhovoru s agenturou RIA Novosti. Premiér Andrej Babiš (ANO) toto tvrzení odmítl. Podle opozice je nynější vláda proruská, například bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) považuje hodnocení ruské velvyslankyně za ostudu pro Babišův kabinet.
Velvyslankyně zmínila, že český premiér Andrej Babiš (ANO) v únoru vyjádřil podporu jednání s Ruskem o ukončení války na Ukrajině. V lednu rovněž oznámil, že do muniční iniciativy pro Ukrajinu nepůjdou žádné peníze českých občanů.
„Ano, všimli jsme si, že současná vláda České republiky ztlumila protiruskou rétoriku,“ řekla Ponomarjovová.
RIA Novosti srovnává postoj Babišovy vlády ke konfliktu na Ukrajině s přístupem vlády jeho předchůdce Petra Fialy. Fialova vláda dodávala velké množství zbraní ukrajinským silám a v roce 2024 stála u zrodu muniční iniciativy, která měla pomoci Ukrajině čelit palebné přesile ruské armády.
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů, která nastoupila k moci loni v prosinci, původně uvažovala o úplném zrušení iniciativy. Babišův kabinet nakonec souhlasil s pokračováním iniciativy tak, že Česko na nákupy munice nebude finančně přispívat, ale bude pokračovat se zajištěním administrativy projektu. Podle ministerstva obrany jsou pro letošek uzavřené smlouvy pro dodávky zhruba jednoho milionu kusů munice.
Ponomarjovová v rozhovoru rovněž uvedla, že české úřady zahájily správní a soudní řízení týkající se ruských nemovitostí v Česku jen proto, aby z Moskvy získaly co nejvíce peněz.
„Určitě to není pravda,“ prohlásil Babiš
Nicméně předseda vlády Andrej Babiš (ANO) v sobotu tvrzení ruské velvyslankyně, že česká vláda zmírnila protiruskou rétoriku, odmítl. Na předvolebním setkání na Přerovsku premiér řekl, že to není pravda.
„Nevím o tom nic, já ani to nevím a určitě to není pravda,“ odpověděl Babiš na dotaz během mítinku hnutí ANO v Lipníku nad Bečvou.
„Velvyslankyně Ponomarjovová má pravdu. Styl hysterického pokřikování morálních majáků z bývalé vlády na všechny strany jsme opravdu ukončili. Nikdy nepřinesl žádny užitek,“ napsal Macinka. Diplomacie na sociálních sítích a 'megafonová' diplomacie je podle něho k ničemu. „Lepší je něco reálného udělat, než se spokojit s emotivním statusem na sociálních sítích,“ dodal ministr zahraničí.
Rovněž předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) míní, že minulá vláda měla navenek silnou rétoriku, ale minimum skutků.
„Byla to vláda prázdných gest. Naše vláda nevykřikuje na sítích, ale koná konkrétní kroky, jako zavedení notifikace pro ruské diplomaty. Minulá vláda stále hovořila o válce, naše vláda podporuje mírové úsilí USA. Ovšem jak si to vykládá ruská strana, to opravdu není podstatné,“ sdělil.
Ostuda pro vládu, míní Lipavský
Hodnocení ruské velvyslankyně je podle bývalého ministra zahraničí za ODS Jana Lipavského pro kabinet Andreje Babiše (ANO) ostudou. Předseda STAN Vít Rakušan pokládá za důležité, aby vláda nezlehčovala rizika, které Rusko podle něj představuje. Podle člena sněmovního zahraničního výboru Marka Ženíška (TOP 09) je nynější vláda proruská a velvyslankyně by podle něj byla slepá a hluchá, kdyby to neviděla.
„Ano, velvyslankyně má pravdu. Ale nejde jen o rétoriku. Zastavení české vojenské a humanitární pomoci Ukrajině je plně v ruském zájmu,“ poznamenal Lipavský. Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle někdejšího ministra nepostupuje vůči Rusku tak razantně a důsledně, jak by si obrana českých zájmů proti agresivitě této země zasloužila.
„Je tedy logické, že pak přichází pochvala od diktátorovy velvyslankyně. Je to pro vládu ostuda,“ pokračoval Lipavský.
Rakušan nepovažuje rétoriku za podstatnou. „Důležité je, aby vláda kvůli příchylnosti SPD k Putinovi nezlehčovala a neignorovala reálná rizika, která Rusko představuje,“ zdůraznil šéf Starostů. Rovněž připomněl své výzvy, aby Babiš svolal jednání k bezpečnostní situaci za účasti opozice.
Vláda má podle Ženíška ve svých řadách lidi, jejichž postoje dlouhodobě vycházejí Rusku vstříc, a zahrnuje také stranu, jejíž představitelé podle něho opakovaně zastávají otevřeně proruské postoje.
„Od začátku jsem varoval, že politika této vlády bude ve výsledku nahrávat zájmům Kremlu. Bohužel se to potvrzuje a pochvalné konstatování ruské velvyslankyně je toho velmi výmluvným dokladem. Tahle vláda je proruská a velvyslankyně by byla slepá a hluchá, pokud by to neviděla,“ podotkl Ženíšek.
„Že si současné Rusko, agresor zodpovědný za smrt a utrpení mnoha lidí včetně dětí, za oslabení ekonomiky států Evropské unie, do které také patříme, všímá právě tohoto, je ošklivá vizitka současné vlády,“ řekla místopředsedkyně sněmovny za STAN Barbora Urbanová.
Vládní představitelé by podle ní měli dát najevo zejména to, že Česko je připraveno plnit své závazky v NATO a podílet se na bezpečnosti spojenců.
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