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Domácí

Česká televize vymáhá po radních škodu za nezákonné zrušení dozorčí komise

ČTK

Česká televize (ČT) začala vymáhat zhruba čtyřmilionovou škodu po deseti bývalých i současných radních, kteří v roce 2020 nezákonně odvolali dozorčí komisi. Ze současných radních se to týká Luboše Veselého, Vladimíra Karmazína a Jiřího Šlégra.

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Nejvyšší soud loni rozhodl, že za nezákonné odvolání z roku 2020 nese odpovědnost Česká televize.Foto: Lukáš Bíba
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Nejvyšší soud loni rozhodl, že za nezákonné odvolání nese odpovědnost ČT. Rada je podle rozsudku orgánem jejím, nikoliv státu. ČT musela odvolaným členům komise vyplatit odškodné.

K úhradě škody vyzval radní letos na konci dubna hlasy opozice sněmovní mediální výbor.

„ČT zaslala dotčeným členům rady předžalobní výzvu k úhradě způsobené škody a bude v této věci nadále postupovat s péčí řádného hospodáře standardním způsobem, a to včetně případného zahájení soudního sporu. Další podrobnosti nebudeme v tento okamžik sdělovat,“ sdělil Deníku N zástupce mluvčího ČT Radek Konečný.

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Televize škodu po radních vymáhá rovnoměrně, každý by tak měl zaplatit zhruba 400 000 korun. Kromě Veselého, Šlégra a Karmazína tehdy pro odvolání dozorčí komise hlasovali i Hana Lipovská, Jiří Kratochvíl, Jaroslav Maxmilián Kašparů, Pavel Kysilka, Daniel Váňa, Pavel Matocha a Roman Bradáč.

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Absurdní, reagoval radní

Matocha v květnu ČTK sdělil, že by případné vymáhání škody považoval za absurdní.

„Radní v dané záležitosti mimo jiné postupovali v souladu s právním názorem renomované právní kanceláře, který si v roce 2020 nechala ČT vypracovat. Dozorčí komise je poradní orgán Rady ČT, a proto Rada ČT má právo ho odvolat, pokud v něj ztratila důvěru. Trvám na tom, že radní v roce 2020 rozhodli zodpovědně a nic nezanedbali,“ řekl.

Rozhodnutí rady později zrušil Nejvyšší správní soud a pražský městský soud některým odvolaným členům komise přiznal náhradu škody.

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