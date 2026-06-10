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Ekonomika

Česká televize tvrdě potrestala Moravce za porušení doložky. Moderátor reagoval

ČTK

Česká televize uplatnila vůči svému bývalému moderátorovi Václavu Moravcovi smluvní sankce za porušení konkurenční doložky, která omezuje jeho působení v jiných médiích. Zároveň zastavila Moravcovi další měsíční výplaty, které mu doložka zajišťovala. Na středečním zasedání Rady ČT to sdělil generální ředitel Hynek Chudárek. Výši pokuty nesdělil. Moravec řekl, že doložku pokládá za neplatnou.

Václav Moravec (na snímku) podotkl, že od České televize po rozvázání pracovního poměru nezískal ani korunu. Českou televizi opustil v březnu.
Václav Moravec (na snímku) podotkl, že od České televize po rozvázání pracovního poměru nezískal ani korunu. Českou televizi opustil v březnu.Foto: Václav Vašků
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Moravec podotkl, že od ČT po rozvázání pracovního poměru nezískal ani korunu. Z České televize odešel v březnu. Od té doby začala běžet šestiměsíční lhůta sjednaná v doložce, po kterou nesměl konkurovat ČT v audiovizuální oblasti.

V té době mu televize měla vyplácet mzdu. Na konci května ale moderátor spustil na internetu vlastní placený mediální projekt Moravec.cz.

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„Pokud došlo Václavem Moravcem k porušení, tak jsme uplatnili pokutu, která v této smlouvě je sjednána. To znamená zesplatnili jsme tuto částku a zároveň jsme pozastavili výplatu těch měsíčních částek na základě opět dohody o konkurenční doložce,“ prohlásil Chudárek. Pokuta podle něj převyšuje částku, která měla být Moravcovi dosud vyplacena.

Podle Moravce Chudárek klame veřejnost i Radu ČT. „Pan Chudárek neměl co pozastavovat, protože konkurenční doložka předpokládá každý měsíc odesílání čestných prohlášení, což jsem nikdy neučinil, protože podle mých právníků je konkurenční doložka neplatná. Od ČT jsem po rozvázání pracovního poměru nezískal ani korunu, což je též zřejmé,“ ohradil se ve středu Moravec.

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Moderátor se rovněž na základě doporučení právníků obrátil na státní orgány, aby zjistily, jak Česká televize pracuje s konkurenčními doložkami, včetně efektivity vynakládání prostředků plátců televizních poplatků. Na to podle něj upozornila před více než rokem dozorčí komise České televize.

Moravec v květnu spustil placený mediální projekt Moravec.cz, jehož součástí je mezi pěti formáty také nedělní politická diskuse s názvem Poledne s Moravcem. V neděli v poledne přitom Moravec v minulosti moderoval v ČT diskusní pořad Otázky Václava Moravce, který veřejnoprávní televize po jeho odchodu nahradila pořadem Nedělní debata ČT.

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