Česká televize obdržela přihlášky zájemců o post generálního ředitele, jména sdělí ve středu

AKTUALIZOVÁNO před 36 minutami

Česká televize v pondělí obdržela přihlášky zájemců do výběrového řízení na funkci generálního ředitele, které mohli kandidáti posílat do 16:00. Počet uchazečů a jejich jména televize oznámí ve středu 29. března odpoledne. ČTK to sdělila mluvčí televize Alžběta Plívová. První kolo volby, které zúží počet kandidátů, se uskuteční 12. dubna. Jedním z uchazečů o místo je bývalý šéfredaktor zpravodajství ČT Karel Novák, který svou kandidaturu oznámil prostřednictvím sociální sítě Facebook. Naopak současný ředitel televize Dvořák se doposud k účasti na novém řízení nevyjádřil.

autor: ČTK

