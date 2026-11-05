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Domácí

Česká podzvuková letadla míří na Balkán. Babiš mezi řečí odtajnil miliardový kontrakt

Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
Ondřej Stratilík
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Letecký výrobce Aero Vodochody si připisuje další významný obchod. Přitom jsou to jen dva týdny, co se oficiálně potvrdil prodej čtyř jeho podzvukových strojů L-39 Skyfox do Arménie. V aktuálně oznámeném kontraktu, který jaksi mimoděk potvrdil český premiér Andrej Babiš, dodá středočeská letecká továrna šest Skyfoxů na Balkán.

„Může sehrát významnou roli při ochraně vzdušného prostoru před bezpilotními prostředky,“ vypíchnul premiér Babiš, když mluvil o posilování české obrany a letounech L-39 Skyfox (na obrázku).
„Může sehrát významnou roli při ochraně vzdušného prostoru před bezpilotními prostředky,“ vypíchnul premiér Babiš, když mluvil o posilování české obrany a letounech L-39 Skyfox (na obrázku).Foto: AERO Vodochody
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Takticko-cvičný proudový letoun L-39 Skyfox
Takticko-cvičný proudový letoun L-39 Skyfox
Takticko-cvičný proudový letoun L-39 Skyfox
Takticko-cvičný proudový letoun L-39 Skyfox
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13 fotografií

Hned několik minut svého projevu věnoval premiér Andrej Babiš (ANO) na čtvrteční konferenci Prague Security Dialogue českým podzvukovým bitevníkům L-39 Skyfox.

„Můžou sehrát významnou roli při ochraně vzdušného prostoru před bezpilotními prostředky,“ vypíchnul Babiš, když mluvil o posilování české obrany.

Jenže právě schválená Koncepce výstavby Armády ČR (KVAČR 2040) se o nákupu těchto letounů v bitevní konstelaci nezmiňuje. Nevyzbrojené je pro výcvik pilotů používá pouze LOM Praha v Centru leteckého výcviku Pardubice.

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Reportér deníku Aktuálně.cz proto v diskusi po projevu položil Babišovi dotaz, zda se tedy na nové koncepci jen pár dní po jejím schválení českou vládou něco mění. V reakci na to premiér převedl řeč na zahraniční zákazníky. A na konferenci pořádané Institutem pro politiku a společnost úzce propojeným s hnutím ANO pak oznámil něco, o čem se dosud jen spekulovalo.

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Babiš: Skyfoxy všem nabízím

„Na všech našich misích předávám nabídky na L-39 Skyfox, naposledy ve středu polskému premiérovi Donaldu Tuskovi,“ odpovídal Babiš, jak výrobku z továrny Aero Vodochody dělá reklamu. A šel ještě dál: „Podařilo se nám prodat Srbsku šest těchto letadel.“

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O tom, že se už několik měsíců jedná, že by si Bělehrad pro výcvik svých vojenských pilotů před přechodem na nové francouzské nadzvukové stroje Dassault Rafale rád pořídil Skyfoxy, se spekuluje už několik měsíců. Mluvilo se o čtyřech až osmi strojích. Až teď tedy Babiš předběhl firmu a prozradil, že k obchodu již došlo.

„(Náklady na) provoz Skyfoxů jsou významně nižší, než kdyby (srbští piloti) trénovali v Rafalech. To letadlo má obrovskou perspektivu, máme radost,“ doplnil Babiš.

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Reportér deníku Aktuálně.cz oslovil i samotného výrobce strojů L-39 Skyfox. Mluvčí společnosti Aero Vodochody však na zaslané otázky do vydání článku neodpověděl, vyjádření přislíbil později.

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K Babišově oznámení se pro Aktuálně.cz vyjádřil jen poměrně obecně Artem Movsesyan, generální ředitel skupiny Omnipol Group, spoluvlastníka Aero Vodochody: „Velmi si vážíme toho, že nejvyšší představitelé státu aktivně a nahlas podporují české strategické produkty, a to jak v zahraničí, tak na domácí půdě. Je skvělé vidět, že naši politici jsou na tyto národní produkty hrdí a pomáhají je prosazovat.“

Srbsko je tak dalším ze zákazníků Aera. Už na konci října Arménie oznámila, že si kupuje čtyři stroje L-39 Skyfox. Kavkazská země jimi nahradí dosluhující letouny L-39 Albatros.

Nová chlouba českého leteckého průmyslu. Tak politici i byznys mluví o stroji L-39 Skyfox:

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