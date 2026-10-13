Česká podnikatelská mise má problém. Vládní letadlo se v Ázerbájdžánu porouchalo

Česká podnikatelská mise do Střední Asie narazila na komplikace hned při první zastávce. Vládní Airbus, který přepravuje delegaci vedenou ministrem dopravy Ivanem Bednárikem (za SPD), se v Ázerbájdžánu porouchal. Nebylo proto jasné, zda se všichni účastníci dostanou včas na další plánovaná jednání. Na problém upozornil Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.
Špicar o potížích informoval v úterý na sociální síti X. Delegace měla následující den pokračovat do kyrgyzského Biškeku, kde ji čeká několik důležitých schůzek. Pokud by se jí nepodařilo zajistit náhradní spojení, bylo by nutné některá jednání zrušit.
„Na zítřek jsme měli v Biškeku domluveno několik důležitých obchodních jednání. Pokud se nám nepodaří sehnat let komerční linkou, budeme je muset zrušit,“ uvedl Špicar, který vede podnikatelskou část delegace.
Vedoucí tiskového oddělení ministerstva dopravy Filip Medelský pak agentuře ČTK potvrdil, že letadlo má blíže nespecifikovanou poruchu a není schopné dále pokračovat v letu. Delegace však k přesunu využije pravidelné linky mezi státy, dodal.
Medelský ČTK řekl, že celá delegace zhruba 30 lidí se během noci přesune z Baku do Biškeku pravidelnou linkou Ázerbájdžánských aerolinií.
„Díky tomu se nám podaří dodržet program a všechny naplánované schůzky v Biškeku se uskuteční,“ uvedl. Podle něj bude mít delegace zajištěny letenky i pro další přesun do kazašské Astany s přestupem v Almaty.
Plán cesty
Podle ministerstva dopravy Bednárik v Ázerbájdžánu absolvoval dvoudenní program zaměřený na rozvoj dopravní spolupráce. Jednal mimo jiné o modernizaci metra v Baku, železničním spojení mezi Evropou a Asií a možnostech spolupráce v civilním letectví. Mise má následně pokračovat do Kyrgyzstánu a Kazachstánu.
Podnikatelskou delegaci tvoří zástupci téměř dvou desítek firem. V Biškeku se měl ministr setkat se svým kyrgyzským protějškem Talantbekem Soltobajevem a představiteli institucí odpovědných za leteckou a železniční dopravu. V Kazachstánu má program vyvrcholit jednáními o posílení přepravních vazeb mezi Evropou a Asií, uvedlo ministerstvo.
Vládní Airbusy čeká modernizace
Takzvaná vládní letka, která spadá pod armádu, má nyní dva letouny Airbus A-319CJ. Ministerstvo obrany letos v březnu uzavřelo se společností Job Air Technic smlouvu na modernizaci vnitřního vybavení obou vládních Airbusů. Hodnota zakázky činí 970,8 milionu korun bez DPH, uvedl dříve server Zdopravy.cz.
„Po 20 letech provozu je to potřeba udělat,“ uvedl k tomu tehdy ministr obrany Jaromír Zůna.
Problémy s vládním speciálem se v minulosti nevyhnuly ani tehdejšímu ministrovi zahraničí Janu Lipavskému. V roce 2024 uvízl po cestě z Japonska v indické Bombaji a do Prahy se pro něj musel vydat druhý letoun vládní letky.
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