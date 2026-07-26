Češka o požárech u Bordeaux: Krizové plány fungují dobře, lidé jsou solidární

Francouzské krizové plány jsou dobře připravené, uvedla Češka Karolína Brennerová, kterou francouzské úřady v pátek kvůli rozsáhlému lesnímu požáru evakuovaly z poloostrova Cap Ferret v oblasti Gironde na jihozápadě Francie. V rozhovoru vyzdvihla profesionální organizaci ze strany provincie a solidaritu místních.
Rozsáhlý lesní požár sužuje jihozápadní Francii od středy, dosud kvůli němu musely být evakuováno více než 200 tisíc lidí.
Brennerová trávila dovolenou na nejzazším cípu poloostrova v domě zapůjčeném od přátel. Už ve čtvrtek tam podle ní byly znát důsledky požáru, i když byl ještě vzdálený desítky kilometrů. V oblasti byl hustý kouř a popel.
Pokyny k evakuaci od francouzských úřadů přišly podle Brennerové v pátek brzy ráno, kdy obyvatele upozornil varovný systém v mobilních telefonech. „Byl tam pokyn, že v určitou hodinu budou připraveny lodě, které nás z poloostrova převezou na pevninu,“ popsala žena s tím, že jediná silnice na sever k pevnině už byla požárem zablokovaná.
Na evakuaci měla její skupina několik hodin, zároveň ale musela dům co nejvíce zajistit proti požáru. Kvůli extrémnímu suchu, vysoce hořlavému podloží z borového jehličí a dřevěným stavbám v oblasti bylo riziko šíření plamenů vysoké. S evakuací pomáhali i hasiči a policisté, kteří skupině Brennerové pomohli se zajištěním dopravy k trajektu. Ten evakuované převezl do města Arcachon.
V klidu a profesionálně
V evakuačních centrech v Arcachonu zajišťovali dobrovolníci základní potřeby jako jídlo, pití, možnost nabití telefonů či zázemí pro spánek, zatímco administrativní pracovníci poskytovali instrukce k dalšímu postupu. „Všechno bylo v obrovském klidu, s obrovskou profesionalitou, Francouzi jsou na to dobře připravení,“ uvedla žena.
Brennerová vyzdvihla zejména vlnu solidarity místních, kteří evakuovaným nabízeli ubytování ve vlastních domech. „Zaslechla jsem, že přišli místní lidé a říkali - máme domeček, máme nahoře volné patro a nabízíme ho, kdyby ho někdo potřeboval,“ uvedla jako příklad Brennerová.
Apelovala na ostatní turisty, aby v podobných situacích jednali s chladnou hlavou a neotáleli s odjezdem. Zároveň varovala před dalšími cestami do oblasti. Ještě v sobotu se jí podařilo vrátit do Česka. Věří, že náklady, které vynaložila například za náhradní letenky, dostane od pojišťovny zpět v rámci cestovního pojištění.
Zbytek její skupiny ve Francii zůstal a řeší dopravu domů. Podle jejich informací nejezdí vlaky z Arcachonu do Bordeaux, veřejná doprava nefunguje. „Je potřeba odjet pryč včas, dokud fungují dopravní služby. Nečekat na to, až všechno přestane fungovat, to je ta nejhorší varianta,“ uzavřela žena.
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