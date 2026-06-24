Česká filharmonie uzavřela sezonu open airem na Hradčanském náměstí

Laureátem Ceny Jiřího Bělohlávka pro umělce do 35 let se stal houslista Milan Al-Ashhab. Oceněn byl na open air koncertu, kterým Česká filharmonie pod taktovkou francouzského dirigenta Alaina Altinoglua uzavřela svou 130. sezonu.
Na koncertu zdarma přístupném veřejnosti vystoupil i loňský laureát ceny, pianista Marek Kozák, který zahrál první větu z Klavírního koncertu F dur George Gershwina. Diváci v horkém počasí zaplnili Hradčanském náměstí v Praze, hudebníky v uvolněné atmosféře poslouchali lidé všech generací.
Cenu pro mladé umělce předala Bělohlávkova manželka Anna Fejérová. „Jiřího Bělohlávka jsem vždy považoval za ztělesnění těch nejdůležitějších uměleckých vlastností, tedy přirozené muzikality a hlubokého porozumění hudbě. Dodnes mě inspiruje, s jakou promyšleností a zároveň s jakou spontánností ke skladbám přistupoval,“ uvedl Al-Ashhab. Cenu vnímá jako povzbuzení do další práce, ale především jako závazek řídit se v roli interpreta hodnotami, které podle něj Bělohlávek přinesl.
Cena je spojena s vystoupením na příštím Open Air koncertu ČF a s peněžitou odměnou 50 tisíc korun. Al-Ashhab dále dostal diplom v podobě grafického listu, jehož autorem je malíř Jiří Voves, blízký Bělohlávkův přítel, který navrhl i jeho náhrobek na Vyšehradském hřbitově.
Od roku 2019 získali Cenu Jiřího Bělohlávka hornistka Kateřina Javůrková, dirigent a violoncellista Robert Kružík, houslista Jan Mráček, tenorista Petr Nekoranec, violoncellista Vilém Vlček, klarinetistka Anna Paulová a loni pianista Kozák.
Letošní laureát Al-Ashhab patří podle České filharmonie k výrazným osobnostem mladé generace českých houslistů. Česko-palestinský interpret na sebe mezinárodně upozornil vítězstvím v prestižní Mezinárodní houslové soutěži Fritze Kreislera ve Vídni v roce 2018. Jako sólista vystoupil na významných pódiích, například v Berlínské filharmonii. Jeho repertoár zahrnuje stěžejní díla houslové literatury od baroka po současnost, se zvláštním vztahem k francouzskému impresionismu a virtuóznímu sólovému repertoáru.
Středeční koncert zahájila fanfára Alfreda Newmana pro studio 20th Century Fox, po níž následovala suita z hudby Ericha Wolfganga Korngolda k dobrodružnému filmu Mořský jestřáb. Součástí programu bylo i dílo Antonína Dvořáka, konkrétně Largo ze Symfonie č. 9 Z Nového světa. Uzavřely ho Symfonické tance z muzikálu West Side Story Leonarda Bernsteina.
Open Air koncert České filharmonie měl i letos charitativní rozměr. Posluchači i televizní diváci mohli přispět do veřejné sbírky Lepší škola pro všechny, kterou vyhlásila humanitární organizace Člověk v tísni. Darované peníze jdou na pomoc dětem, které mají kvůli těžším životním podmínkám ztížený přístup ke vzdělání a podpoře.
Koncert České filharmonie na Hradčanském náměstí každoročně zakončuje její koncertní sezonu. Klasickou hudbu přivádí přímo do ulic historického centra Prahy a veřejnost láká svou odlehčenou formou.
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