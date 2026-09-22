Česká advokátní komora zkritizovala Babišovy výroky o justici jako nepatřičné

Česká advokátní komora (ČAK) se v úterý připojila ke kritice výroků premiéra Andreje Babiše (ANO) o justici. Označila je za nepatřičné a nevhodné. Profesní sdružení v tiskové zprávě uvedlo, že podle principů dělby moci nemá výkonná moc vstupovat do rozhodování moci soudní. Kritizování justice je podle advokátů na místě pouze tehdy, kdy je konstruktivní a kdy se zakládá na doložitelných datech.
„Důvěra v nezávislost soudní moci představuje základní předpoklad fungování demokratické společnosti a záruku, že práva každého občana budou chráněna bez ohledu na jeho politické postavení,“ vzkázala šéfka ČAK Monika Novotná.
Upozornila, že právní stát je založený právě na principu dělby moci. „Narušování tohoto pořádku ze strany jednoho z nejvyšších ústavních činitelů jednoznačně vede k systematickému podrývání institucionálního rámce, na němž právní stát stojí,“ pokračovala.
Advokáti takto podpořili Soudcovskou unii, která se už minulý týden ohradila proti Babišovým výrokům proneseným na předvolebním mítinku v Havířově, o kterých informoval deník Aktuálně.cz. Premiér tam v souvislosti se svou dotační kauzou Čapího hnízda hovořil o „mafii, která vás zavře na objednávku“, „soudcích rozhodujících bez důkazů“ nebo o tom, že soudkyně rozhodovala jako prokurátoři v minulém režimu. Babiš na svých prohlášeních trvá, zopakoval je i po pondělním zasedání vlády.
Jako jeden z argumentů pro zpochybňování justičního rozhodování používá Babiš i ukládání podmíněných trestů v závažných případech znásilnění či zneužívání dětí. ČAK připustila, že výše trestů je důležité téma, které si zaslouží věcnou a odbornou diskusi o znění trestního zákoníku, výkladových stanoviscích nebo práci zákonodárců. „Tato problematika by ale neměla být dávána do souvislosti se zpochybňováním soudních rozhodnutí bez znalosti bližších skutkových i právních závěrů, ale měla by se skutečně vést na odborném základu,“ podotkli advokáti.
ČAK tak znovu připomněla své opakované výzvy směrem k současné vládě, aby se navrátila ke standardnímu legislativnímu procesu namísto předkládání zákonů formou poslaneckých návrhů.
Mohlo by vás také zajímat: Premiér Andrej Babiš se vyjádřil k možné schůzce mezi prezidentem Pavlem a ministrem zahraničí Macinkou.
Tisíce lidí se svezly v nové lanovce na Petřín. V provozu nebyla dva roky
Tisíce cestujících se v úterý svezly novou lanovkou na pražský Petřín, do provozu se lanová dráha vrátila po dvouleté rekonstrukci. Ráno u stanice lanovky na Újezdu čekala asi dvacítka lidí, nové vozy poprvé vyjely v 07:00.
Vyhrocený spor Pavla a Fica kvůli NATO. Ideální to není ani na osobní úrovni
Přestřelka mezi českým prezidentem Petrem Pavlem a slovenským premiérem Robertem Ficem zatěžuje vzájemné vztahy obou zemí. Výměna mezi politiky začala poté, co šéf slovenské vlády zpochybnil ochotu své země podílet se na kolektivní obraně v rámci NATO. Podle zdroje Aktuálně.cz z diplomacie je tu pak ještě jeden rozměr: Fico a Pavel si „prostě nesedli“.
Dohoda podepsána. Případně nezávislé Grónsko zůstane v NATO
Americký prezident Donald Trump, dánská premiérka Mette Frederiksenová a grónský premiér Jens-Frederik Nielsen v úterý v New Yorku na okraj zasedání Valného shromáždění OSN podepsali dohodu o Grónsku, které je autonomní součástí Dánského království.
Jeden turnaj, jeden stadion. Grónská liga žije fotbalovým unikátem
Takovou fotbalovou soutěž jinde na světě jen tak nenajdete. V Grónsku rozhodli o mistrovi během několika dní. A na jediném hřišti.
První státní televize v USA? Trump spustil vlastní vysílání, ihned po spuštění bylo terčem kritiky
Pouhý den poté, co čtyři americké televize oznámily bojkot zpravodajství o americkém prezidentovi, Donald Trump spustil na platformě YouTube nepřetržité vysílání s názvem Trump TV. ABC, CBS, NBC a Fox News bojkotem reagovaly na to, že šéf Bílého domu minulý týden odebral akreditaci reportérům CNN, serveru Politico a MS NOW, protože nesouhlasil se způsobem, jakým informují o jeho administrativě.