Češi v zahraničí si už mohou vytisknout volební lístky, dokumenty dostanou poštou

Krajané si při tisku lístků budou muset dát pozor na to, aby si vybrali hlasovací lístky pro správný ze čtyř krajů, do kterého podle místa pobytu patří. Pro platnost hlasu musí být lístek s preferovanou stranou vytištěn jen na jednu stranu. "Hlasování s oboustranně potištěným hlasovacím lístkem by způsobilo neplatnost hlasu," upozornilo ministerstvo vnitra.
Podle ministerstva zahraničí není předepsán žádný standard pro papír ani tisk hlasovacího lístku. "Z důvodu maximálního zachování tajnosti hlasování lze doporučit, aby volič použil standardní papír bílé barvy pro tisk v klasických tiskárnách," uvedlo ministerstvo.
K hlasování ve sněmovních volbách, které budou 3. a 4. října, se ze zahraničí na zastupitelských úřadech či elektronicky přihlásilo zhruba 27.500 voličů. Po zavedení možnosti hlasovat poštou se počet voličů z řad krajanů zdvojnásobil, přesto ale výrazně zaostal za odhady. Kvůli nim Parlament uzákonil, že hlasy z ciziny se budou započítávat jen do jednoho, ale do čtyř nejlidnatějších krajů - Prahy, Středočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského.
Češi žijící v Evropě budou vybírat poslance ze dvou krajů. Pro krajany v západní Evropě v pásu od Británie a Nizozemska přes Francii po Španělsko a Portugalsko letos Státní volební komise vylosovala kandidáty v Moravskoslezském kraji. Pro Čechy ze zbylých států starého kontinentu los určil adepty v Jihomoravském kraji. Krajané na americkém kontinentu si mohou vybrat z kandidátů ve Středočeském kraji. Na Čechy pobývající ve ostatních zahraničních destinacích, tedy zejména v Asii a Africe, zbyli kandidáti volení v Praze.