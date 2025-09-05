Domácí

Češi v zahraničí si už mohou vytisknout volební lístky, dokumenty dostanou poštou

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Češi v cizině, kteří letos využijí možnost poprvé hlasovat ve sněmovních volbách korespondenčně, si už mohou sami z webu ministerstva vnitra vytisknout hlasovací lístky. Upozornilo na to na síti X. Další potřebné dokumenty k hlasování poštou jim zašlou zastupitelské úřady nejpozději v pondělí, dodalo ministerstvo zahraničí.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Lukáš Bíba

Krajané si při tisku lístků budou muset dát pozor na to, aby si vybrali hlasovací lístky pro správný ze čtyř krajů, do kterého podle místa pobytu patří. Pro platnost hlasu musí být lístek s preferovanou stranou vytištěn jen na jednu stranu. "Hlasování s oboustranně potištěným hlasovacím lístkem by způsobilo neplatnost hlasu," upozornilo ministerstvo vnitra.

Podle ministerstva zahraničí není předepsán žádný standard pro papír ani tisk hlasovacího lístku. "Z důvodu maximálního zachování tajnosti hlasování lze doporučit, aby volič použil standardní papír bílé barvy pro tisk v klasických tiskárnách," uvedlo ministerstvo.

Související

"Asi na to dlabu." Čas se krátí a Češi v zahraničí tápou, jak mají odvolit poštou

Krajské a senátní volby 2024

K hlasování ve sněmovních volbách, které budou 3. a 4. října, se ze zahraničí na zastupitelských úřadech či elektronicky přihlásilo zhruba 27.500 voličů. Po zavedení možnosti hlasovat poštou se počet voličů z řad krajanů zdvojnásobil, přesto ale výrazně zaostal za odhady. Kvůli nim Parlament uzákonil, že hlasy z ciziny se budou započítávat jen do jednoho, ale do čtyř nejlidnatějších krajů - Prahy, Středočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského.

Češi žijící v Evropě budou vybírat poslance ze dvou krajů. Pro krajany v západní Evropě v pásu od Británie a Nizozemska přes Francii po Španělsko a Portugalsko letos Státní volební komise vylosovala kandidáty v Moravskoslezském kraji. Pro Čechy ze zbylých států starého kontinentu los určil adepty v Jihomoravském kraji. Krajané na americkém kontinentu si mohou vybrat z kandidátů ve Středočeském kraji. Na Čechy pobývající ve ostatních zahraničních destinacích, tedy zejména v Asii a Africe, zbyli kandidáti volení v Praze.

 
Mohlo by vás zajímat

Přehledně: Na co si dát pozor a čeho se vyvarovat, aby vaše data neskončila v Číně?

Přehledně: Na co si dát pozor a čeho se vyvarovat, aby vaše data neskončila v Číně?

Finanční čachry v SPD? Vedení čelí trestnímu oznámení, podal ho bývalý člen hnutí

Finanční čachry v SPD? Vedení čelí trestnímu oznámení, podal ho bývalý člen hnutí

Šéf vinohradské nemocnice Votava rezignoval, dočasně ji řídí úředník ministerstva

Šéf vinohradské nemocnice Votava rezignoval, dočasně ji řídí úředník ministerstva

Expert cupuje šmírovací Chat Control. Zmínil přehlížený paradox

Expert cupuje šmírovací Chat Control. Zmínil přehlížený paradox
domácí Aktuálně.cz Obsah Volby do sněmovny 2025 volby volební lístek

Právě se děje

před 24 minutami

INSID si ještě více posvítí na kamiony a autobusy. Má dvě mobilní STK za miliony

INSID si ještě více posvítí na kamiony a autobusy. Má dvě mobilní STK za miliony
Prohlédnout si 19 fotografií
Inspekce silniční dopravy (INSID) začne od listopadu používat dvě mobilní STK.
Jedná se o speciálně upravené modely DAF s vestavbou polské firmy Spyra. Jeden vůz přišel na 12,3 milionu korun.
Aktualizováno před 39 minutami
Proč bojovat, když můžete obchodovat? Peskov popsal Trumpův cynický styl vyjednávání

ŽIVĚ
Proč bojovat, když můžete obchodovat? Peskov popsal Trumpův cynický styl vyjednávání

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 58 minutami
Zemřela vévodkyně z Kentu, předávala trofeje na Wimbledonu. Měla blízko k Češce

Zemřela vévodkyně z Kentu, předávala trofeje na Wimbledonu. Měla blízko k Češce

Po smrti královny Alžběty byla nejstarší žijící členkou britské královské rodiny.
před 1 hodinou
Přehledně: Na co si dát pozor a čeho se vyvarovat, aby vaše data neskončila v Číně?

Přehledně: Na co si dát pozor a čeho se vyvarovat, aby vaše data neskončila v Číně?

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost upozorňuje na rizika předávání systémových a uživatelských dat do Číny.
před 1 hodinou

Biblické proroctví apokalypsy. V neděli nastane krvavé zatmění Měsíce

Biblické proroctví apokalypsy. V neděli nastane krvavé zatmění Měsíce
Prohlédnout si 8 fotografií
Zatmění lidi odjakživa fascinovalo. Díky rudému zbarvení Měsíce ho často chápali jako předzvěst katastrofy.
Červený odstín mají přitom na svědomí dlouhovlnné (červené) paprsky slunečního světla, která během úplného zatmění dopadají na povrch Měsíce.
před 1 hodinou
Češi v zahraničí si už mohou vytisknout volební lístky, dokumenty dostanou poštou

Češi v zahraničí si už mohou vytisknout volební lístky, dokumenty dostanou poštou

Potřebné dokumenty k hlasování poštou zašlou zastupitelské úřady nejpozději v pondělí.
před 1 hodinou
EU nechce žádné plošné sledování, jen cílené proti zneužívání dětí, tvrdí komise

EU nechce žádné plošné sledování, jen cílené proti zneužívání dětí, tvrdí komise

Společnosti budou muset pouze odhalit materiál týkající se sexuálního zneužívání dětí, tvrdí mluvčí Evropské komise.
Další zprávy