Češi loni do hazardu vložili přes bilion korun. Prohráli 68 miliard, o 4,4 miliardy víc než rok předtím. Většinu spolkly automaty – ovšem nejen ty v hernách, ale stále více i aplikace na stejném principu v mobilu nebo počítači. Následky jsou tragické: dluhy, psychické problémy, rozpad rodin a pokusy o sebevraždu.
Češi loni prohráli 68 miliard korun. Po očištění o inflaci je to reálný meziroční růst zhruba o 4,4 procenta. Prohry tak rostou rychleji než příjmy domácností, ty se loni reálně zvedly jen o 1,1 procenta. Ukazují to data vládní Zprávy o hazardním hraní v České republice 2026.
Přes tři čtvrtiny vsazených peněz spolkly automaty, virtuální i fyzické. Automaty mají na svědomí 78,7 procenta vkladů a 55 procent toho, co hráči prohrají. Největším segmentem jsou už druhým rokem automaty online, hráči na nich loni nechali 23,2 miliardy korun, víc než v kamenných hernách (14,2 miliardy). Online hazard celkem už tvoří 59,5 procenta trhu, v roce 2016 to bylo 13,3 procenta.
Kamenné herny přitom mizí. Povolených automatů je dnes 19,3 tisíce, v roce 2011 jich bylo přes sto tisíc. Praha k letošnímu dubnu neevidovala ani jeden. Nejhustší síť má Karlovarský kraj, kde připadá 5,7 automatu na tisíc obyvatel.
Na daních z hazardu stát loni vybral 22,9 miliardy korun. Po změně pravidel z toho 77 procent zůstává státu a obcím jen 5,4 miliardy.
Milion dluhů a pokusy o sebevraždu
Alespoň jednou za rok si v Česku zahraje 55 až 59 procent lidí starších 15 let, většinou loterie a stírací losy. Bez nich hraje 14 až 27 procent dospělých.
V riziku problémového hraní je podle loňského průzkumu zhruba 186 tisíc lidí, ve vysokém riziku pak asi 65 tisíc. „A to jsou data z dotazníků, kde lidi lžou, jak když tiskne, takže to bude ve skutečnosti mnohem horší,“ napsal na síti X ekonom Jakub Zofčák, který se věnuje výzkumu hazardu.
Nejtvrdší data se týkají hráčů, kteří už se léčí. Před léčbou utratili za hazard průměrně 41 tisíc korun měsíčně. Dluhy má 87 procent z nich a průměrný dluh je zhruba milion korun. Sebevraždu zkusilo 21 procent léčených hráčů, víc než polovina z nich opakovaně.
Vysoká pravděpodobnost úzkostně-depresivní poruchy se týká 84,5 procenta hráčů v léčbě. Peníze na hru kromě práce shánějí hlavně z nebankovních půjček (56 procent) a od blízkých (50,8 procenta). Krádež přiznalo 63 procent z nich. Hráči poprvé zkusí hazard v průměru v necelých dvaceti letech, za problém ho začnou považovat v 29 letech a pomoc vyhledají, až když jim je skoro třicet dva.
Černé weby a reklama na každém kroku
Velkým tématem zůstává černý trh. Celní správa loni odhalila 74 nelegálních heren a ministerstvo financí zapsalo na seznam zakázaných 693 webů.
Podle Černé knihy nelegálního hazardu hraje u nelegálních provozovatelů téměř každý pátý online hráč. Dalších zhruba 400 tisíc lidí neví, jestli má kasino, kde hrají, českou licenci. Na černém trhu podle odhadu prohrají přes šest miliard korun ročně.
Zpráva přináší i první českou analýzu reklamy na sázky ve sportovních přenosech. Na jeden zápas fotbalové Chance Ligy připadlo průměrně 57 reklam na hazard, mistrovství světa v Kataru v roce 2022 přitom mělo 5,2 reklamy na zápas. V živém vysílání vyzývaly všechny reklamy k okamžitému sázení.
Hazard se dostává i k dětem. V riziku problémového hraní je 7 procent šestnáctiletých, mezi chlapci 12 procent. Lootboxy, tedy placené balíčky s náhodnou odměnou v počítačových hrách, si za poslední rok koupilo 14 procent pražských školáků.
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