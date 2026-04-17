Češi v Brazílii drženi dva měsíce za pašování kaktusů, je s nimi vedeno soudní řízení

V Brazílii jsou dva měsíce zadrženi čtyři Češi v souvislosti s pašováním chráněných rostlin, konkrétně kaktusů. Je s nimi vedeno soudní řízení, sdělil v pátek mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő. Společnost českých a slovenských pěstitelů kaktusů ve svém vyjádření sděluje nad jejich obviněním znepokojení. Podle odborníků nejde o pašeráctví, ale o dopad nefunkční mezinárodní legislativy.
Brazilský institut pro životní prostředí a obnovitelné přírodní zdroje a federální policie Čechy zadržela s kaktusy a semeny na letišti Guarulhos.
Podle zprávy brazilského ministerstva životního prostředí celníci v zavazadlech cestujících objevili více než 100 kaktusů a asi 2000 semen, všechny pocházející z Rio Grande do Sul. Rostliny a semena podle brazilského úřadu měly být ukryty v kufrech, schovány v plechovkách od nápojů a také v botách jednoho z turistů.
Nelegální přeprava druhů brazilské původní flóry, zejména těch, které mají význam pro ochranu přírody, představuje porušení předpisů v oblasti životního prostředí a může být podle brazilského ministerstva kvalifikována jako trestný čin proti přírodnímu dědictví.
„Označovat naše kolegy za organizovaný zločin považujeme za naprosto nepřiměřené a neodpovídající realitě. Jde o lidi, kteří se dlouhodobě věnují výzkumu a ochraně rostlin,“ uvedl předseda Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů Jiří Musil.
Podle Libora Kunteho, botanika a předsedy redakční rady časopisu Kaktusy, byla cílem cesty dokumentace biotopů a shromáždění materiálu pro DNA analýzy rodu Wigginsia. Tyto rostliny jsou podle něj z komerčního hlediska prakticky bezcenné a běžně dostupné na českých burzách za symbolické částky.
„Obvinění ze zapojení do organizovaného zločinu v souvislosti s převozem kaktusů považujeme za rozporné. Jednalo se o druhy z kategorie Appendix II podle mezinárodní úmluvy CITES, kde se obdobné případy běžně řeší jako přestupek pokutou, byť bez potřebných dokumentů,“ uvedl Jaroslav Šnicer ze Společnosti českých a slovenských pěstitelů kaktusů.
Mezinárodní obchod s těmito druhy je podle brazilského ministerstva povolen pouze na základě vývozního povolení nebo osvědčení o zpětném vývozu, které se vydávají tehdy, když má vnitrostátní orgán pro ochranu životního prostředí jistotu, že daná činnost nebude mít negativní dopad na zachování daného druhu.
„Pravdou je, že převoz bez zmíněných dokumentů je nelegální. Běžně se to hodnotí jako přestupek a řeší pokutou. Děje se to proto, že získat tyto dokumenty je nereálné. Sám jsem se o to opakovaně pokoušel. Marně,“ dodal Šnicer. Brazilské úřady však podle Šnicera případ vyhrocují, opakovaně porušily práva obviněných a ignorují argumenty obhajoby.
Generální konzulát v Sao Paulu je v kontaktu s českými občany. S ohledem na citlivost případu ministerstvo zahraničních věci neposkytuje další informace.
Tvrdá premiéra ženy na bundesligové lavičce. Fanoušci ji posílají ke sporáku
Historicky první žena na lavičce bundesligového týmu čelila hned po svém jmenování ostrým útokům fanoušků. Union Berlín se jí veřejně zastal a situaci odsoudil.
Záhadný pád potenciálního krále tenisu. Děsivé, vlastní táta ho „zabíjí“, tvrdí insider
Stefanos Tsitsipas měl být jedním z hráčů, kteří převezmou vládu nad světovým tenisem. Obrovská očekávání ale nenaplnil, naopak zabředá do stále vážnější krize. Když už to vypadá, že hůř být ani nemůže, klesne ambiciózní Řek ještě níž. Jak je to možné? Mnozí experti Tsitsipasův hrozivý pád spojují s osobou jeho otce Apostolose.
Dotace na fotovoltaiku končí? Realita je pro peněženky příznivější, než se zdá
Ještě donedávna byla domácí fotovoltaika vnímána hlavně skrze státní dotace. Program Nová zelená úsporám byl pro mnohé hlavním impulsem k nákupu. S aktuálními změnami v dotačních programech se ale začíná mluvit o tom, zda éra domácích solárů nekončí. Pravda je přitom opačná – fotovoltaika dospěla a dává smysl i bez příspěvku od státu.
ŽIVĚ Ukrajinská armáda šlape do útoků s roboty, podnikla jich už přes stovku
Ukrajinská armáda podnikla na frontě už více než 100 útoků prostřednictvím pozemních robotů, řekl agentuře AFP zdroj ze společnosti NC-13, která se specializuje na využití těchto bojových strojů a je součástí ukrajinské třetí samostatné útočné brigády. Prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden na síti X oznámil, že výhradně ukrajinské robotické systémy obsadily nepřátelskou pozici.