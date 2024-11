Češi tolerují násilí a viní z něj oběti. Počet případů je přitom nejvyšší v historii

V Česku letos přibylo hlášených případů znásilnění a domácího násilí i vykázání, řekl šéf vládního odboru rovnosti žen a mužů Radan Šafařík. Podle něj předběžné údaje naznačují, že by letošní roční počet mohl být dosud nejvyšší. Průzkum Eurobarometr ukázal, že lidé v Česku víc než v jiných členských zemích EU násilí víc tolerují a dávají vinu obětem.

"Nárůst (počtu ohlášených případů) nemusí znamenat, že dochází k nárůstu násilí. Může to znamenat i dobrou zprávu, že oběti vyhledávají pomoc. Je důležité, aby věřily institucím. Jejich činnost by měla být citlivá a profesionální, aby neodrazovaly oběti od řešení," uvedl Šafařík.

Desetidenní vykázání se v Česku na ochranu ohrožených zavedlo v lednu 2007. Letos do konce října policie podle Šafaříka využila toto opatření ve 1245 případech a předloni ve 1265. Pokud by letošní vývoj pokračoval, na konci roku by případů mohlo být podle šéfa odboru 1494. "To je největší počet od zavedení tohoto ochranného institutu," uvedl Šafařík.

Týrání ve společném obydlí evidovala policie do konce září letos 402. Do konce roku by to podle letošního vývoje mohlo být 536 případů. Byl by to druhý nejvyšší počet od roku 2014, kdy bylo kauz 541. Znásilnění se do konce září nahlásilo policii 868, loni za celý rok 917 a předloni 880. Při zachování vývoje by za letošek mohlo být případů 1157. "Což je zase největší počet od zavedení trestného činu," podotkl šéf odboru.

Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové nemá úřad vlády zatím přesnou sondu, která by objasnila příčinu. Za rostoucím počtem hlášených případů může být rozšíření násilných výpadů za dveřmi domovů v době covidové epidemie i osvěta, míní zmocněnkyně. Podle Šafaříka pomáhá pozornost médií, která o kauzách informují. Dodává to odvahu dalším obětem, uvedl Šafařík. Podle advokáta obětí Daniela Bartoně se jeho klientky rozhodly případ řešit poté, co viděly, že se jiné oběti domohly spravedlnosti. Dalším spouštěčem pak bývá i to, když někdo trestný čin bagatelizuje, popsal advokát.

Na násilí vůči ženám se zaměřil i průzkum Eurobarometr v členských státech EU. V únoru se do něj zapojilo přes 25 800 lidí, z toho 1019 v Česku. Podle výsledků téměř čtvrtina dotázaných v Česku souhlasila s tím, že ženy si často znásilnění vymýšlejí nebo čin zveličují. Opačný názor měly dvě třetiny. V sedmadvacítce s tvrzením nesouhlasily skoro tři čtvrtiny lidí. Zhruba třetina českých respondentů byla přesvědčena o tom, že pokud žena pila alkohol, může si za sexuální napadení sama.

"Je to větší míra než průměr EU. Ze starších českých výzkumů víme, že poměr byl větší. K posunu dochází, je to ale stále třetina. Pozitivní zpráva je, že se zdá, že se názory postupně daří měnit," řekl šéf vládního odboru.

To, že muž má pod kontrolou činnost a vztahy své partnerky, považuje v Česku za nepřijatelné 69 procent respondentů. Je to pátý nejnižší podíl v zemích EU. Na Maltě, v Dánsku, Portugalsku či Švédsku je to neakceptovatelné pro devět z deseti lidí. Kontrola partnerových financí je nepřijatelná pro dvě pětiny Čechů a Češek. Je to čtvrtý nejnižší podíl.

Podle zmocněnkyně se daří přijímat opatření na ochranu obětí. Od příštího roku by se měla změnit definice znásilnění. Sněmovna projednává zákon s definicí domácího násilí, aby byl postup při řešení případů v Česku jednotný. Vykázání by se mělo prodloužit z deseti na 14 dnů, policie při něm bude muset násilným osobám také zabavit zbraň. V občanském zákoníku by se mohlo objevit ustanovení o nepřijatelnosti fyzických trestů u dětí, řekla Šimáčková Laurenčíková. V Česku funguje linka pomoci ženám s číslem 116 016, které je stejné v celé EU.