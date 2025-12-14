Češi televizi věří. Plánovaný krok vlády však může všechno změnit

Přestože kandidát na ministra kultury Oto Klempíř nyní přiznává, že Motoristé by podpořili zachování poplatků za veřejnoprávní média, návrh programového prohlášení koalice ANO, SPD a Motoristů zní jasně – koncesionářské poplatky zruší. Koaliční partnery tak čeká velká diskuze. Pokud by se poplatky opravdu zrušily, zůstává otázkou, co by to mohlo znamenat pro stabilitu a nezávislost médií.
Nižší důvěra v televizní zprávy a ohrožená svoboda médií. Právě to by podle některých odborníků mohl znamenat návrh nastupující vlády na změnu financování médií veřejné služby. Koalice chce zrušit koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas a převést jejich rozpočet pod stát. To by však mohlo výrazně ovlivnit, co a jak se Češi dozvídají.
Přitom je to právě televize, odkud nejvíce Čechů získává informace o aktuálním dění. A to i přesto, že všude ve světě narůstá síla sociálních sítí. Podle dvou nezávislých výzkumů, Eurobarometeru a Reuters, televizi jako hlavní zdroj zpráv považují zhruba dvě třetiny obyvatel.
Češi se tak řadí pouze lehce pod průměr Evropské unie, který činí 71 procent. Zároveň si však tuzemsko drží nejvyšší pozici ve srovnání se zeměmi visegrádské čtyřky. Češi tak sledují televizní zprávy více než Slováci, Poláci a Maďaři.
Důležitost televize jakožto hlavního zdroje zpráv však ve všech zemích V4 klesá. Zatímco v roce 2017 televizní zprávy sledovalo ještě 72 procent Maďarů, dnes je to pouze necelá polovina obyvatel. Právě v Maďarsku jsou média silně provázána s vládou – ta určuje ředitele, financování i to, co dostane prioritu ve vysílání.
„V zemích, které přijaly model státního financování, jsou veřejnoprávní média často pod silnou vládní kontrolou, jako je tomu na Slovensku, či v krajních případech fungují jako nástroj vládní propagandy, jako to vidíme v Maďarsku,“ upozorňuje Václav Štětka, profesor médií a politické komunikace na Loughborough University ve Velké Británii, který se podílel na výzkumu pro Reuters Institute.
Právě v Maďarsku se už v roce 2010 k moci opětovně dostala strana Fidesz v čele s Viktorem Orbánem, který změnil mediální zákon a přesunul financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Mnoho médií začalo být postupně pod kontrolou provládních stran a regulace se nevyhnuly ani soukromým médiím. Ty tak pouze zřídka přináší opoziční perspektivu. Proti „propagandistické mašinérii“ se konaly loni na podzim v Budapešti rozsáhlé protesty, situace však zůstává beze změny.
Po vzoru Skandinávie? Ne tak docela
Při zrušení poplatků se Andrej Babiš odvolává především na skandinávské státy. V nich se ale zavedla individuální mediální daň, která má za cíl veřejnoprávní média chránit. Vláda nijak nezasahuje do programu a není ani v její pravomoci měnit vedení.
Ve střední a východní Evropě je situace odlišná, což přibližuje mediální expert Jan Potůček ze serveru Médiář. „Je rozdíl, když poplatky zruší vyspělá demokratická země, která stanoví jasná pravidla, jak média veřejné služby financovat ze státního rozpočtu, anebo postkomunistická země s autokratickým premiérem, u které lze dopředu předpokládat, že bude při každém skládání státního rozpočtu licitovat, za co s řediteli veřejnoprávní televize a rozhlasu vymění odpovídající sumu na jejich provoz,“ řekl ČTK.
A data tyto závěry dokazují. Maďarská veřejnoprávní stanice Magyar Televízió (MTV) vykazuje nejnižší důvěru ze všech televizí v zemi, spolu se soukromou TV2. Polské stanici Telewizja Polska (TVP), do jejíhož chodu v posledních letech výrazně zasahovala konzervativní strana Právo a spravedlnost, důvěřuje pouze třetina obyvatel.
Změny se dotkly i Slovenska
Slovensko teprve loni prošlo změnou veřejnoprávního vysílání. Ministryně kultury Martina Šimkovičová podala návrh ke zrušení Rozhlasu a televize Slovenska (RTVS) a jeho nahrazení Slovenskou televizí a rozhlasem (STVR). Všichni členové původního vedení RTVS byli odvoláni a novou radu měl volit parlament a právě ministryně kultury. Vláda by tak měla nad organizací hlavní kontrolu. Krok byl silně kritizován jak zástupci médií, tak obyvateli země, kteří organizovali veřejné protesty.
Nová stanice je teď financována přímo ze státního rozpočtu. Právě vystavení větší politické kontrole a závislost na státu je jedním z hlavních důvodů kritiky. „Dalšími jsou rychlost celého procesu, nedostatek veřejné diskuze a vyhození předchozího ředitele,“ vysvětluje Andrea Chlebcová Hečková z katedry žurnalistiky a nových médií Filozofické fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
RTVS podle výzkumu nyní důvěřuje zhruba polovina obyvatel. Postupně se však mohou objevit podobné propady důvěryhodnosti, jako zažila vysílání v Maďarsku a Polsku.
Michelin Bib Gourmand v Česku: kam zajít na špičkové jídlo, které nezruinuje peněženku
Michelin Bib Gourmand už dávno není jen „útěchou“ pro restaurace bez hvězdy. Naopak – jde o prestižní ocenění pro podniky, které dokážou nabídnout špičkovou kuchyni za férovou cenu. V Česku jich každým rokem přibývá a dokazují, že skvěle se najíst dnes neznamená utratit jmění ani rezervovat stůl měsíce dopředu.
Křehký Tanec s medvědem. Do kin se chystá silný film o těžké rodičovské volbě
Už příští rok v březnu dorazí do kin intimní a vizuálně působivé drama Tanec s medvědem, ve kterém se v hlavních rolích představí držitelé Českých lvů Pavla Gajdošíková a Kryštof Hádek. Film režisérky Jitky Rudolfové přináší hluboce emotivní sondu do partnerství, jež je postaveno před zásadní rozhodnutí.
Bitva pohlaví? Nesrovnávejte mě se Sabalenkovou, rýpla si Kingová. Bojí se důsledků
Byla první hráčkou, která šla s kůží na trh. Střetla se v otevřeném zápase s mužem. Teď bude bývalý tenistka Billie Jean Kigová sledovat, jak se o něco podobného pokusí současná ženská jednička Aryna Sabalenková proti Australanovi Nicku Kyrgiosovi. Nadšená z toho ale není.
ŽIVĚŽádné ústupky ani kompromis. Moskva vzkázala, jak je ochotna přistoupit na mír
Moskva se nechystá při mírových jednáních o Ukrajině učinit ústupky ohledně Donbasu, "Novoruska" a Krymu, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov. Rusko za žádných okolností ani nebude souhlasit s rozmístěním vojsk členských států NATO na Ukrajině.
ŽIVĚ"Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk," pustil se Pavel do Turka
Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Filip Turek by se ke svým kauzám měl postavit jako chlap a nevymlouvat se jako malý kluk. Na síti Facebook to dnes při odpovídání na dotazy veřejnosti řekl prezident Petr Pavel. Dělat si legraci ze všech může podle něj influencer, ale ne člověk, který chce být ministr. Zdůraznil, že s Turkem nemá osobní problém.