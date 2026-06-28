Češi si ničí spánek zásadní chybou. Dělá ji hlavně jedna generace

Problémy s usínáním nebo ranní únavou nejsou mezi Čechy ničím výjimečným. Co ale rozhoduje o tom, jestli se člověk vyspí dobře? Nový výzkum ukazuje, že dvě třetiny Čechů si zhoršují spánek několika chybami, z nichž jedna je rozhodující. Na kvalitu spánku ale může mít vliv i osobnost nebo střídání letního a zimního času.
Pouze třetina Čechů dodržuje pravidelný spánkový režim. Přitom jde o hlavní faktor, který ovlivňuje kvalitu spánku, i to, jak odpočatě se lidé ráno cítí.
Problémy s usínáním nebo častým probouzením alespoň občas mívá sedm z deseti Čechů, přesto většina z nich své potíže neřeší. Ukazují to výsledky průzkumu agentury STEM/MARK.
Režim spánku však závisí i na věku. Data ukazují, že nejlépe spí lidé starší 60 let. Právě ti jsou v dodržování spánkového režimu důslednější. Pravidelný čas vstávání a ulehnutí nejen ve všední dny, ale i o víkendu, zachovává více než polovina z nich.
Na opačné straně jsou mladší ročníky a lidé v produktivním věku. Mezi lidmi do 29 let dodržuje pravidelný režim pouze pětina. Mnoho z nich se orientuje podle aktuální situace a o víkendu si někdy rádi přispí.
Lidé ve věku 30 až 44 let pak častěji uvádějí, že jim nevyhovuje pravidelnost ani délka spánku, typicky kvůli různým pracovním či rodinným závazkům. Nejhůře svůj spánek hodnotí ti, kteří pracují na směny, nebo mají nepravidelnou pracovní dobu.
Přestože v posteli tráví více času ženy, nutně to neznamená, že mají lepší spánek než muži. „Data ukazují, že ženy mají častěji než muži pocit, že nespí dostatečně dlouho, nejsou ráno fit a nemohou spát kvůli problémům se spánkem. Muži na druhou stranu častěji dobrovolně obětují spánek na úkor zábavy, jako je například sledování televize či hraní her,“ říká analytička Tereza Kyselová ze STEM/MARK.
Fotbal ve tři ráno Čechům nesvědčí
Pro lidi není zdravý ani pouhý týden ponocování, který jim naruší jinak pravidelný režim, jak je tomu například právě v období mistrovství světa ve fotbale. Fanoušci vstávají uprostřed noci, aby mohli sledovat zápasy českého týmu, to si ale může vybrat svou daň. Rychle se nahromadí takzvaný spánkový dluh a dojde k narušení vnitřních biologických hodin.
„Z psychického hlediska se velmi brzy dostaví podrážděnost, výkyvy nálad a zhoršená schopnost soustředění. Fyzicky lidé pociťují únavu, bolesti hlavy a pálení očí. Extrémním a velmi nebezpečným příznakem je pak mikrospánek, který hrozí například při ranní cestě autem do práce. Nedostatek spánku navíc zvyšuje hladinu stresových hormonů, což může vést ke zvýšení krevního tlaku,“ vysvětluje pro Aktuálně.cz neurolog Peter Krkoška ze spánkové poradny Inspamed.
Ne vždy je však na vině lidská chyba. Na mnoho lidí působí také střídání zimního a letního času. „Zhruba 40 procent Čechů uvádí, že jim střídání časů vadí a mají pak problém svůj spánkový režim srovnat,“ přibližuje Tereza Kyselová. Změnu vyloženě vítá pouze necelá desetina Čechů.
Vliv mají i jiné věci
Kvalita spánku je nicméně podmíněna i jinými věcmi než pouze režimem. Lidé, kteří trpí problémy se spánkem, častěji zmiňují, že mají horší životní styl a málo pohybu. Více je stresuje aktuální společenská situace, válka na Ukrajině nebo nedostatek financí. Přibližně poloviny se alespoň částečně týká také špatné stravování a stres z osobního života nebo práce.
Co je alarmující, mladší lidé těmto rizikům čelí častěji, stejně jako pocitu celkového vyhoření. Senioři naopak častěji říkají, že se jich většina těchto starostí už netýká. Výjimkou je chronická nemoc nebo bolest, která trápí polovinu z nich.
„Souvislost mezi spánkem a zdravím je naprosto jednoznačná. Lidé, kteří se cítí zdraví a plní energie, si obvykle pochvalují také pravidelný a dlouhý spánek, po kterém jsou dostatečně odpočatí. Naopak ti, které trápí podlomené zdraví a věčná únava, spí výrazně hůře,“ popisuje výzkumnice.
Extrovertům se spí lépe
Na kvalitu spánku má ale možná překvapivě vliv i osobnost. Například výzkumníci z amerického Wisconsinu zjistili, že lépe spí lidé, kteří jsou spíše extroverti a mají nižší sklony k neuroticismu, tedy náchylnosti k emoční labilitě, úzkostlivosti a negativitě. Naopak horší kvalitu spánku vykazují lidé, pro které je charakteristická nižší míra svědomitosti a systematičnosti. Horší spánek mají také perfekcionisté a ti, kteří se více strachují.
I český výzkum agentury STEM/MARK potvrdil souvislost mezi určitými osobnostními rysy a kvalitou spánku. Lidé, kteří spí déle a svůj spánek hodnotí jako kvalitnější, častěji uvádějí, že si v posledním roce věřili, případně o sobě pochybovali jen výjimečně. Zároveň jim nevadí nebo dokonce vítají změny a k životu přistupují spíše aktivně.
Lépe spí také lidé, kteří jdou za svým cílem vždy a nekompromisně, a zároveň paradoxně ti, kteří v sobě cílevědomost nemají. „Společným jmenovatelem může být menší rozpor mezi tím, co člověk chce, a tím, jak skutečně jedná. Kvalitnější spánek tak nemusí souviset s tím, jak moc je člověk úspěšný ve smyslu, že sleduje a dosahuje svých cílů, ale spíše s tím, jak jasný vztah ke svým cílům má,“ dodává Kyselová.
Naopak ti, kteří nejsou spokojení s délkou jejich spánku nebo mají problémy s usínáním či častým probouzením, se vnímají jako méně sebevědomí, jsou spíše střídmí, odmítají změny a dávají přednost klidu, jistotě a svým zaběhlým zvykům.
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