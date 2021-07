Češi si jezdí uznat očkování ze zahraničí do Německa. Zbytečné, vzkazuje ministerstvo

Praktici dosud tápali v tom, jak uznat očkování lidem, kteří si vakcínu proti koronaviru nechali dát mimo zemi Evropské unie. Říkají, že jim chyběly informace od státu, vytvořili si proto vlastní manuál. Pro vydání evropského certifikátu jsou navíc potřeba dokumenty, které však někteří očkovaní Češi v zahraničí nedostali. Ti proto jezdí do Německa, kde je proces vydání certifikátu jednodušší.

Radka Z. se koncem března nechala ve Spojených státech očkovat jednodávkovou vakcínou Johnson & Johnson. V Česku však narazila na problém s vydáním evropského certifikátu o očkování. Stát nejdříve nechtěl očkování pořízené mimo Evropskou unii uznávat vůbec ze strachu, že by lidé mohli podvádět.

Evropské certifikáty, které zjednodušují cestování nebo využití služeb, nakonec stát začal lidem očkovaným mimo EU vydávat až 12. července. Uznávat takové očkování mohou praktičtí lékaři nebo jiní poskytovatelé zdravotnických služeb, například nemocnice. "Jenže když jsem volala praktické lékařce, vůbec nevěděla, jak by to měla udělat," líčí Radka Z.

To však nebyl jediný problém. Stát vydává certifikáty přímo, jen pokud očkování proběhlo v zemi, ze které lze ověřit na dálku například pomocí QR kódu. To je příklad třeba Izraele nebo Srbska. Jenže v případě jiných zemí, jako jsou i Spojené státy, je potřeba doložit další dokumenty.

Podle informací ministerstva zdravotnictví je v takovém případě společně s certifikátem o provedeném očkování nutné předložit další doklad, který obsahuje informace, jež umožní ověřitelnost certifikátu, třeba lékařskou zprávu s kontaktem na zařízení, které očkování provedlo. "Jenže já byla ve velkém očkovacím centru, kde jsem dostala jen kartičku s údaji o provedeném očkování. Žádný další dokument třeba s QR kódem mi nikdo nevydal a teď už ho ani nedokážu sehnat," popisuje Radka Z.

Ta nakonec zjistila, že může zajet do Německa, kde k vydání evropského certifikátu nepotřebuje žádné další dokumenty. V úterý se proto s potvrzením o očkování, občanským průkazem a pasem vydala na cestu do Drážďan, kde jí v lékárně okamžitě certifikát vydali. "Byla jsem i připravená podstoupit test protilátek, abych mohla českým úřadům dokázat, že jsem byla očkovaná. Jenže ani tato možnost bohužel nebyla k dispozici," podotýká Radka Z.

Lékaři si stěžují na nedostatek informací

Problémy se získáním certifikátu měli i další lidé, kteří se nechali očkovat mimo Evropskou unii, a to přestože mají stejný typ vakcíny jako lidé očkovaní v Česku. Praktičtí lékaři, kteří toto očkování mají uznávat, tvrdí, že od státu nedostali žádné informace, a s vydáním certifikátu si proto často nevědí rady.

Manuál si tak připravili a rozeslali sami. Někteří tak již certifikáty začali vydávat, jiní však stále tuto službu svým pacientům neposkytují. A jak první upozornil server iRozhlas.cz, Češi očkovaní mimo EU proto radši jedou do Německa, kde je vydání certifikátu snazší.

Certifikáty mohou vydávat poskytovatelé zdravotnických služeb, tedy každé zdravotnické zařízení, které má přístup do informačního systému ISIN. Jak ale upozorňuje místopředseda Mladých praktiků Vojtěch Mucha, jde hlavně o praktické lékaře, kteří se zpravidla nachází v místě bydliště pacienta.

"Dle mého názoru na možnost očkování v zahraničí a následné uznání certifikátu u nás nikdo nemyslel a řeší se až za pochodu podle doporučení, které se na webu ministerstva zdravotnictví objevilo teprve minulý týden. Žádné instrukce jsme ale přímo nedostali, ani se praktických lékařů nikdo neptal, jestli jsme ochotni a schopni to dělat. Každý praktický lékař to zjistí až po prohledání webu ministerstva zdravotnictví," kritizuje Mucha.

Vše potřebné mají a je to jednoduché, tvrdí ministerstvo

Ministerstvo zdravotnictví však tvrdí, že zdravotníci dostali veškeré potřebné informace. "Komunikujeme s nimi a hledáme další cesty, jak tuto službu lidem očkovaným mimo EU více zpřístupnit," říká mluvčí Gabriela Štěpanyová.

Samotný proces vydávání certifikátů podle ní není nijak složitý. "Do informačního systému ISIN bylo přidáno políčko s názvem 'Uznání dávky z jiné země', kde po zaškrtnutí vyběhne nabídka zemí a stačí vybrat tu správnou. Návod poslal lékařům Ústav zdravotnických informací a statistiky," dodává Štěpanyová. Na dotaz, kdy přesně lékaři manuál dostali, však mluvčí neodpověděla.

To, že nějaké informace ministerstvo zdravotnickým zařízením poslalo, potvrzuje mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá: "Máme k tomu materiál, jak vypadají jednotlivé certifikáty z jiných zemí, a podle toho postupujeme. Dokonce na tomto základě i doočkováváme, když měl někdo první dávku v zahraničí, druhou dostane u nás," říká.

Místopředseda Sdružení praktických lékařů Michal Bábíček však upozorňuje, že mu žádné informace dosud nepřišly, a dalším lékařům prý také ne. "Já jsem se o tom, že něco takového ministerstvo zavedlo, dozvěděl od redaktora Českého rozhlasu. Byla to pro mě novinka. Taková informace by musela jít přes Českou lékařskou komoru, a z ní nic nepřišlo. Pokud něco posílal Ústav zdravotnických informací a statistiky do kanceláří praktikům, já o tom nevím," říká Bábíček.

Lékaři podle něj nechtěli na informace dál čekat a vytvořili proto vlastní návod, který ve středu rozeslali do všech okresů. "Snažíme se rozšířit povědomí o tom, že je tu něco nového, co není úplně složité. Lékařům stačí, když kliknou na zemi, kde očkování proběhlo, a porovnají, jestli certifikát odpovídá," upozorňuje Bábíček. Několik certifikátů lidem očkovaným mimo EU prý již sám vydal. Upozorňuje však, že je to dobrovolné a praktici nemají povinnost to udělat.