Češi se vložili do vyšetřování tragické nehody jachty v Chorvatsku

České ministerstvo dopravy vyslalo do Chorvatska dva své experty na námořní dopravu. Důvodem je schůzka s chorvatskými vyšetřovateli, kteří řeší tragickou nehodu v Jaderském moři nedaleko Splitu. České úřady se intenzivně zajímají o podrobnosti celého vyšetřování.
K nehodě došlo v polovině června v oblasti Splitska Vrata v Chorvatské republice. V průlivu mezi ostrovy Brač a Šolta se srazil vysokorychlostní osobní katamarán Krilo Eclipse a námořní jachta, na jejíž palubě byla osmičlenná česká posádka. Jachta se následně potopila, čtyři Češi zemřeli.
„Přestože vlastní bezpečnostní vyšetřování vede příslušný chorvatský orgán, je v zájmu České republiky aktivně spolupracovat při objasňování příčin a okolností této tragické události, průběžně získávat relevantní informace a zajišťovat ochranu oprávněných zájmů České republiky a jejích občanů v průběhu vyšetřování,“ vysvětlila mluvčí ministerstva dopravy Alena Mühl.
Pracovní a koordinační schůzka chorvatských vyšetřovatelů a dvou expertů z českého námořního úřadu, který spadá pod ministerstvo dopravy, se měla uskutečnit dnes.
O setkání požádali Češi. „S ohledem na tragické následky této námořní nehody pro občany České republiky navázalo české ministerstvo dopravy prostřednictvím českého velvyslanectví v Záhřebu kontakt s příslušným chorvatským orgánem pro bezpečnostní vyšetřování námořních nehod,“ vysvětluje Mühl.
„Ministerstvo dopravy ČR následně uplatnilo svá oprávnění v rámci postavení České republiky jako státu s významným zájmem,“ dodala.
Vyšetřování stále probíhá
Vyšetřovaní se zatím nepodařilo uzavřít, nehodu zkoumají dva vyšetřovací týmy. První má odborně posoudit a analyzovat celou nehodu, druhý vede policie, která hledá konkrétního viníka.
Soud ve Splitu zatím poslal do vazby 33letého prvního důstojníka katamaránu. Chorvatští vyšetřovatelé ho podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar. A ani výstražný systém. Navíc prý nesledoval situaci na moři a nepřizpůsobil rychlost hustotě provozu. Důstojník odpovědnost za kolizi s lodí českých turistů odmítá.
„Ministerstvo dopravy není oprávněno komentovat vyšetřování, které stále probíhá a které vede jiný orgán, je nutné obrátit se tedy na chorvatský úřad,“ sdělila deníku Aktuálně Alena Mühl z ministerstva dopravy.
Do Chorvatska míří i Macinka
Portál Boatsafe přinesl svědectví přímého účastníka – zkušeného českého skippera Vládi, který popsal, co se v kritických momentech na palubě odehrálo. Chorvatská strana také požádala prostřednictvím českých kriminalistů o další výslechy přeživších.
Během několika sekund celá loď skončila pod hladinou a přeživší se ocitli ve vodě. „Prostě ta loď pod námi jenom zajela do vody. To je můj vjem z těch posledních okamžiků naší lodi,“ popsal kapitán.
Ve čtvrtek do Chorvatska přijede český ministr zahraničí Petr Macinka, který se setká se svým chorvatským protějškem Gordanem Grličem-Radmanem a s chorvatským premiérem Andrejem Plenkovičem. Na programu bude uctění památek čtyř zemřelých Čechů.
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