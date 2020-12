Češi se před koronavirem chrání méně než dřív. Více se potkávají a chodí do práce

Češi se nyní chrání před nemocí covid-19 méně než na přelomu října a listopadu, kdy nakažených rekordně přibývalo. Zároveň se teď lidé spolu více setkávají. Vyplývá to z prosincového průzkumu společnosti PAQ Research. Lidé v poslední době například začali více navštěvovat příbuzné a přátele a také častěji docházejí do zaměstnání. Začátkem prosince začal nárůst počtu nakažených opět zrychlovat.

Přírůstky případů covidu-19 v Česku na přelomu října a listopadu dosahovaly rekordních hodnot kolem 15 000 nakažených denně. Tehdy byl každý účastník průzkumu ve větším kontaktu - aspoň po dobu pěti minut - v průměru jen se 13 lidmi za týden. Poté začal nárůst počtu nakažených zpomalovat a současně přibývalo lidí, s nimiž se dotázaní setkávali. V týdnu mezi 30. listopadem a 6. prosincem tak byl každý Čech v užším kontaktu v průměru už se 16 lidmi. V tomto týdnu vláda zmírnila opatření proti šíření koronaviru. Otevřely se obchody, restaurace či provozovny služeb.

Výrazně například stoupl podíl Čechů, kteří navštěvují rodinu a přátele. Na konci října se aspoň jednou za týden setkalo s příbuznými či známými jen 46 procent lidí. Na začátku prosince už za rodinou a kamarády vyrazilo 57 procent dotázaných.

Více lidí také začalo osobně docházet do zaměstnání. Na přelomu října a listopadu bylo osobně přítomno v práci jen 61 procent dotázaných a dalších devět procent střídavě docházelo do zaměstnání, či pracovalo z domova. Na začátku prosince už docházelo do práce 69 procent lidí a devět procent střídalo docházku a práci z domova. Přitom právě v zaměstnání se podle dřívějších údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky na podzim nakazilo koronavirem v Česku nejvíc lidí. Třeba v září chytily koronavirus v práci podle ústavu asi tři pětiny ze všech lidí, u kterých tehdy testy potvrdily covid-19.

Ačkoli se Češi v předchozích týdnech začali setkávat s více lidmi, polevili zároveň v dodržování ochranných opatření proti covidu-19. Většinu opatření, jako je nošení roušky, pečlivé mytí rukou či vyhýbání se místům s větším počtem lidí, dodržovalo koncem října až 65 procent lidí. Do začátku prosince se podíl těchto lidí snížil na 58 procent. Nejméně dodržují ochranná opatření podle průzkumu paradoxně právě ti dotázaní, kteří se také setkávají týdně s největším počtem lidí.

Údaje PAQ Research vycházejí z průzkumů prováděných pravidelně každé dva až tři týdny od letošního března, kdy se v Česku začal šířit koronavirus. Poslední průzkum je z 8. prosince. Průzkumů se účastní 2200 a 2600 lidí. Na průzkumech spolupracují společnost PAQ Research, vědci z iniciativy IDEA AntiCovid a agentura NMS.