Češi postavili park pro "skejťáky" v Zambii. V zemi, kde polovinu obyvatel tvoří děti

Jan Lukeš

Česká nezisková organizace Skate World Better se po vzoru úspěšného projektu z afrického Mosambiku rozhodla postavit skatepark s komunitním centrem také v jihoafrické Zambii. Konkrétně byl otevřen v Západní provincii ve městě Mongu. Cílem projektu je poskytnout místním dětem a dospívajícím využití volného času, protože něčeho takového je v této subsaharské zemi nedostatek.

V čele projektu stojí ředitel organizace Skate World Better Martin Loužecký, který centrum vede přímo v Zambii. Český afrikanista zde úzce spolupracuje se zambijským aktivistou Johnnym Kalengou a jeho místní organizací WeSkate Mongu. Tu Kalenga zakládal již před čtyřmi lety a úspěšně se mu rozrostla. Skatepark ve městě Mongu pojmenoval "Lukaba hande", což v místním jazyce lozi znamená, že vše jednou stejně dobře dopadne.

"Přijeli jsme podpořit něco, co už samo o sobě funguje, jen jsme tomu dali větší zázemí a větší prostor," uvádí Loužecký.

Výstavbu projektu prý ulehčil fakt, že Česká republika v Zambii poměrně výrazně působí, a to konkrétně v Západní provincii, kde leží právě i zhruba 180tisícové město Mongu. Díky partnerství mezi Českem a Rozvojovým programem OSN, se tak organizaci Skate World Better podařilo za podpory našeho Ministerstva zahraničí získat mezinárodní grant. Na projekt se použil rozpočet kolem 1,3 milionu korun a koncem května byla podle plánu stavba dokončena. Otevírací den, kterého se účastnilo přes tisíc lidí, se konal v sobotu 29. května.

Skatepark jako takový je tedy již hotový. Nyní ještě bude klíčové zapracovat na spolupráci s místními organizacemi a také zajistit projektu politickou podporu, která určí jeho budoucnost. Politická situace v této africké zemi ležící v povodí řeky Zambezi je totiž poměrně složitá.

"V Zambii na západě a na jihu má největší zastoupení opozice, nicméně kromě oficiální vlády v hlavním městě Lusaka a opozice se zde také nachází historické regiony, jako je království Barotseland. A Mongu je jeho centrem a tím pádem ve městě, kde je náš skatepark, dochází k zájmovým střetům," popisuje Loužecký komplikovanou politickou situaci v Zambii.

A dodává, co je pro budoucí chod skateparku ještě potřeba udělat: "Pokusíme se zajistit co nejlepší prospěch našemu skateparku do budoucna, jednak tedy před zambijským místodržitelstvím zastupujícím centrální vládu, ale zároveň se budeme scházet s místními náčelníky, kteří hájí zájmy krále Barotselandu a mají v zásadě někdy vyšší uznání než volení politici, takže i s nimi se pokusíme vyjednat, aby pozemek zůstal navždy veřejným."

Zambijští "skejťáci" neměli moc vybavení a museli se ve městě velkém asi jako Plzeň dělit o 50 skateboardů. Dobrovolníci pro WeSkate Mongu dovezli dalších 120 kusů. V Africe skateboarding nikterak populární není, ale právě v tomto městě se těší velkému zájmu místní komunity.

"Skateboardingové lekce mají nejen ten důvod, že člověk dělá lepší "trik", ale ta disciplína jako taková má sociální dopad, sbližuje lidi a vytváří přátelství. Nutí člověka zkusit to mnohokrát, než se mu podaří uspět, a všechny tyto zkušenosti si člověk pak odnáší dál," popisuje ředitel Loužecký, jak mohou skateboardingové lekce místní komunitě dětí pomoci.

Skatepark má ovšem nabídnout další využití. V Zambii je například velmi populární tancování, jenže celé město Mongu stojí převážně na písku, a tak je zde velký nedostatek pevných ploch. Proto mezi překážkami ve skateparku je záměrně hodně prostoru, aby do centra mohli místní lidé chodit například i tancovat. Dále zde bude venkovní kino na promítání různých filmů a dokumentů. Organizace Skate World Better navíc usiluje, aby centrum nejrůznějším způsobem využívaly i další místní organizace.

"Spojili jsme se s Člověkem v tísni a ti nás propojili se sítí šestnácti menších místních organizací, které se soustředí například na boj proti chudobě nebo boj proti onemocnění AIDS a Člověk v tísni jim pomáhá se co nejlépe realizovat, jak získávat granty, jak oslovit co největší skupinu lidí a tak dále. S pomocí Člověka v tísni chceme využít skateparku jakožto platformy pro tyto organizace, které by to mohly využívat ke svým aktivitám, ať už se jedná o cokoliv," vysvětluje Matouš Bém, právní konzultant organizace.

Co se týče koronavirové pandemie, k té se v zemi, jako je Zambie, přistupuje úplně jiným způsobem než například v Evropě. Do vnitřních prostor, jako jsou restaurace nebo banky, se sice musí chodit s rouškou a u vchodu bývají pracovníci s dezinfekcí. Jinde se ale ochrana obličeje nenosí a bezpečné rozestupy se v podstatě nedodržují.

Nemoc covid-19 v této zemi nikomu "neovládá" život, neboť jsou zde rozšířeny daleko závažnější nemoci, jako je malárie nebo AIDS. Do výstavby skateparku či získání dodávek materiálu tak koronavirová pandemie vůbec nezasáhla.

Organizace Skate World Better se snaží v subsaharské Africe pomáhat zemím, kde je rozšířen jev známý jako "youth bulge". Jedná se o velký populační nárůst generace dětí mladších šestnácti let do té míry, že tvoří více než polovinu obyvatelstva. V Zambii tato věková skupina momentálně zaujímá 45 procent z celkových 18 milionů lidí.

Tato chudá země tak dětem nedokáže zajistit potřebné vzdělání a smysluplnou náplň volného času. "Český" skatepark a komunitní centrum v Mongu tedy má za cíl místním dětem s jejich rozvojem pomáhat.