Češi po Kremlu už třetím rokem chtějí dlužné miliony. Ten reaguje po svém

Tento týden uplynuly tři roky od chvíle, kdy Česko začalo po Kremlu vymáhat dluh za nájem pozemků. Rusové ale platit nechtějí. A dlužná částka od té doby narůstá. Česko v dubnu žalobu rozšířilo a nyní chce oficiálně 135 milionů korun. Skutečný dluh je ale vyšší.
„Rusko nezaplatilo,“ uvedl pro Aktuálně.cz koncem minulého roku tehdejší mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Řeč je o penězích, které po ruském státu Česko vymáhá už třetím rokem. Jde o nájem za pozemky, které Rusové v tuzemsku roky využívali bezplatně.
Celý spor začal právě v polovině května roku 2023, kdy vláda Petra Fialy vypověděla devět usnesení ze 70. a 80. let o bezplatném pronájmu některých pozemků Rusku. V praxi to znamená, že by Rusko mělo za pronájem platit.
Celkem jde zhruba o 50 tisíc metrů čtverečních desítek pozemků, které leží nejen v Praze, ale i ve středních Čechách, Brně či Karlových Varech, součástí je pak i oplocený pozemek v pražském parku Stromovka.
Rusko totiž pozemky nevyužívalo k diplomatickým účelům, jak se původně dohodlo. Na to ostatně vláda Moskvu před tím, než po ní začala požadovat nájem, opakovaně upozornila. Nájem pak začala vymáhat i zpětně od roku 2020. Uzavření řádné nájemní smlouvy Rusové odmítli. Peníze tak česká vláda vymáhá žalobou za bezdůvodné obohacení.
Jak pro Aktuálně.cz uvádí mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő, úřad na konci minulého roku žalobu rozšířil o další pozemky, které podle něj Rusové využívají neoprávněně. Samotná částka, kterou Česko po Rusech vymáhá, je oficiálně 135 milionů korun.
„Původní žaloba se týkala jen pozemků souvisejících se Zastupitelským úřadem Ruské federace. První rozšíření žaloby v roce 2024 se týkají výhradně pozemků pod bývalým Generálním konzulátem Ruské federace v Karlových Varech a Brně. Druhé rozšíření žaloby v roce 2026 zahrnuje všechny pozemky, ale přidává časový úsek od 1. 6. 2023 do konce roku 2025,“ popsal pro Aktuálně.cz Čörgő.
Jde tedy pouze o peníze do konce roku 2025. Jak nyní uvedl Čörgő, dluh každý měsíc narůstá zhruba o 2,6 milionu korun a skutečná výše dluhu se tak pohybuje nad aktuálně vymáhanou částkou. Ministerstvo už dříve pro Aktuálně.cz uvedlo, že se částka může pohybovat až okolo 150 milionů korun.
Jelikož ale Kreml platit za užívání pozemků nechce, vše už několik let řeší soudy. Rusko reaguje tím, že Česko nemá autoritu a legitimitu k vyřízení kauzy. „Vláda vypověděla usnesení a po Rusku požadovala peníze, Rusko to neplatí, takže to jde k soudu, respektive Rusko tvrdí, že jsme neměli právo to rozhodnout,“ uvedlo dříve pro Aktuálně.cz ministerstvo zahraničí.
Podle Kremlu tak Rusko nepodléhá pravomocem české justice. A paradoxně se kvůli tomu začalo soudit u Vrchního soudu v Praze. Ten ale námitky Moskvy před rokem zamítl.
Kreml ale případ „hnal výš“, až k Nejvyššímu soudu. I ten ale jeho námitky počátkem letošního roku zamítl. Vše se tak vrátilo na začátek a soud nyní bude řešit samotný dluh, ne tedy to, zda jej Česko má pravomoc vymáhat.
Vymáhání peněz se před třemi lety krylo i s dalšími sankcemi, které vláda na Kreml uvalila kvůli invazi na Ukrajinu. Zmrazila například některé ruské nemovitosti, což mimo jiné znamená, že je jejich majitelé nemohou prodat. Za ty ale nájem nevymáhá. Jednou z nich je například Ruské středisko vědy a kultury v Praze, o kterém reportéři Aktuálně.cz publikovali sérii článků.
Mohlo by vás zajímat: Politická šikana: Za nenávist kolem Němců může Babiš. Po běsnění na Slavii nemohl syn usnout
Komentář: Vrtěti mladými. Politici na mladé voliče cílí, zároveň si je ale drží od těla
Otevřít téma nebo instituci mladým lidem - zaklínadlo dnešní doby. Stačí tuto větu pronést a okamžitě působíme svěže, moderně, progresivně. Žádný úspěšný politik, markeťák nebo vizionář nesmí zapomenout na mladé, jsou to budoucí voliči, zaměstnanci a také zákazníci. Kdo dnes nevrtí mladými, jako by nebyl.
Meteorologové zpřísnili výstrahu před bouřkami, čekají přívalový déšť i prudký vítr
Až 40 milimetrů srážek, více než dvoucentimetrové kroupy a vítr o rychlosti až 90 kilometrů za hodinu mohou přinést nedělní bouřky v Česku. Vyplývá to z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu.
Babiš: Česko závazek dát dvě procenta HDP na obranu asi nesplní, u Trumpa má ale výhodu
Česko letos nejspíš nesplní závazek v NATO vydat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Má však výhodu v tom, že český premiér Andrej Babiš je jedním z posledních příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa mezi evropskými lídry. Babiš to řekl v rozhovoru s britským deníkem Financial Times.
V Brazílii je v karanténě pacient s podezřením na ebolu
V brazilské specializované nemocnici je v karanténě pacient s podezřením na nákazu ebolou. Sedmatřicetiletý muž se nedávno vrátil z Konga a má některé příznaky onemocnění včetně horečky, což odpovídá definici podezřelého případu. Podle agentury Bloomberg to v sobotu uvedlo brazilské ministerstvo zdravotnictví.
Ruska „padouchem“ světa tenisu. V Paříži ji chytl amok, před lety ji Češka chtěla trefit
Nikdy neměla nejlepší pověst, mnohokrát ji označovali za „zlou ženu tenisu“. Celá řada soupeřek se proti ní vymezovala, z českých hráček na ni měla „pifku“ zejména Barbora Strýcová. Na US Open 2024 si zajistila pohrdání prakticky celého tenisového světa, teď Julia Putincevová svůj proslulý temperament předvedla i v Paříži.