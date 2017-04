Češi lákali mladíky do Británie za prací, pak je vykořisťovali a bili. Hrozí jim až 12 let ve vězení

před 1 hodinou

Až dvanáct let za mřížemi hrozí dvojici mužů, která čelí obvinění z obchodování s českými občany v Británii. Lákali Čechy a Slováky do Británie na nabídku dobře placeného zaměstnání a poté je vykořisťovali a nutili pohrůžkami nebo násilím k práci za minimální částky. Pachatelé nutili své oběti k práci mimo jiné i ranami pěstmi do hlavy i zbytku těla.

Praha - Čeští policisté obvinili ve spolupráci s britskými kolegy dva české občany z obchodování s lidmi. Muži podle vyšetřovatelů nalákali mladíky z Česka a Slovenska na nabídku dobře placeného zaměstnání v Británii, kde je poté vykořisťovali a nutili pohrůžkami nebo násilím k práci za minimální částky.

Dva muži ve věku 43 a 49 let páchali podle policie zločiny od roku 2012. Nejméně ve čtyřech případech letecky přepravili do Británie několik mladších mužů ze sociálně slabého prostředí. Mladíci skončili v Cardiffu ve Walesu, kde museli pod cizí identitou pracovat v několika zaměstnáních najednou.

"Jednalo se například o úklidové práce v administrativních centrech či pracovních halách, čištění autobusů hromadné dopravy a také o práci v mrazírnách či pekárně," popsal mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Pachatelé podle něj nutili své oběti k práci mimo jiné i ranami pěstmi do hlavy či do celého těla.

Starší z mužů čelí obvinění také ze sexuálního nátlaku spáchaného v Británii vůči jedné z obětí vykořisťování. Britský soud ho na kauci propustil na svobodu. Druhý muž, kterého policie zadržela v Česku, skončil ve vazbě. Při domovních prohlídkách v obou zemích zajistili policisté luxusní auta a další cennosti. Trestnou činností dvojice získala přes půl milionu korun, za což podle českého trestního zákoníku hrozí pět až 12 let vězení. Celkovou výši získaného prospěchu však vyšetřovatelé teprve vyčíslí.

autor: ČTK

Související články