“Češi jsou dobří muslimové,” říká Al-Harírí a vysvětluje, proč si vybrala Česko

Filmařka Markéta Ekrt Válková natočila časosběrný dokument Amiřiny děti o životě Syřanů, uprchlých do České republiky. Materiál sbírala od roku 2015 a věří, že diváci filmu si dovedou představit, že by se něco podobného mohlo stát i jim. „Může se stát, že se člověk musí přemístit někam, kde to nezná a kde je pro něj všechno cizí,“ říká.
Dokumentaristka v rozhovoru s Terezou Engelovou vzpomíná, že Amira se v konfliktních situacích s místními vždy snažila vysvětlovat svou situaci. Lidem, kteří mě posílali tam, odkud jsem přišla, jsem říkala, že stejně jako oni nemám ráda válku, popisuje Amira Al-Harírí.
Hlavní hrdinka ve snímku opakovaně prohlašuje, že „Češi jsou dobří muslimové“. V tomto kontextu ale nemluví o víře. „Muslim, to znamená – jak člověk žije a co dělá,“ vysvětluje s tím, že má na mysli soubor hodnot, kterými se dobrý člověk řídí.
Českou republiku si Amiřina rodina jako svou cílovou destinaci vybrala také proto, že jedno z dětí potřebovalo operaci srdce. Ačkoliv se v minulosti chtěla mnohokrát vrátit, dnes se tu prý cítí doma.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-06:19 Jak vznikla myšlenka natočit film o Amiře a její rodině? Proč se přestěhovali zrovna do České republiky?
06:19-10:17 Co člověk cítí, když opouští zemi zmítanou válkou? Jak těžké byly začátky v Česku? Jak složité bylo na časosběrný dokument sehnat peníze?
10:17-15:03 Co by si měli diváci z filmu odnést? Vznikaly během natáčení konfliktní situace? Jak složité bylo zapadnout do kolektivu pro děti?
15:03-21:27 Proč bylo důležité naučit se česky? Je snaha naučit se jazyk a integrovat se pro cizince běžná? Setkávala se Amira se slovními útoky na ulici a jak na ně reagovala?
21:27-25:42 Co myslí Amira tím, že „Češi jsou dobří muslimové“? Co je pro rodinu z odlišné kultury nejtěžší na životě v Evropě?
25:42-31:39 Jsou kulturní střety slučitelné se životem v Česku? Co je klíčové pro úspěšnou integraci uprchlíků? Co by Amira poradila lidem, kteří se chtějí v Česku usadit?
31:39-34:22 Co se jí na životě v České republice líbí nejvíc? A jaký vzkaz by chtěla divákům předat?