Červený koridor nad Prahou nebude. Akrobaté z Red Arrows zrušili páteční show

Na zeměkouli není příliš měst, která mohou hned dva roky po sobě přivítat Red Arrows. Tedy jednu z nejznámějších akrobatických skupin na světě. Až do čtvrtečního poledne se zdálo, že Praha to privilegium mít bude. Ale bohužel. Průlet červených tryskáčů BAE Hawk T1 patřících britskému královskému letectvu nad Vltavou se ruší. K vidění tak budou pouze na víkendových Dnech NATO v Ostravě.
„Kvůli aktuálním provozním a organizačním podmínkám a programu v České republice se Red Arrows rozhodli plánovaný přelet zrušit. Mrzí nás, že je nad Prahou tentokrát neuvidíme,“ oznámila armáda na svých sociálních sítích a webu překvapivou zprávu.
Velmi očekávaný spektákl se měl podle původního plánu odehrát v pátek zhruba ve dvě hodiny odpoledne. Letka devíti strojů měla přiletět k Praze od severu.
Nad Vltavou se pak mělo předvést celkově devět červených hawků a nebe zaplnit kouřovými efekty v barvách české trikolory.
Pokud se už nestane žádná další neočekávaná věc, špičková akrobatická skupina se v plné síle ukáže divákům v rámci víkendových Dnů NATO. Nad Mošnovem by měla létat v sobotu i v neděli.
Podle předběžného harmonogramu dosednou Red Arrows na Letiště Leoše Janáčka v pátek kolem půl třetí odpoledne. Pak by měly britské hawky do vzduchu jít ještě v pátek krátce po páté odpolední, kdy budou nad Ostravskem ladit své víkendové vystoupení.
I když jsou Red Arrows bezpochyby tím nejzábavnějším bodem letošních Dnů NATO, na nebi se předvede mnoho dalších strojů. Ať už jde o španělský Eurofighter Typhoon, nové slovenské F-16, italský dopravní stroj Spartan, německé Tornado nebo útočný vrtulník Tiger či velký nákladní letoun A400M.
Militaristé vzhlížejí především k sobotě. To Spojené státy přislíbily průlet dvou nadzvukových bombardérů B-1B Lancer. Tedy strojů, které se zapojily do mnoha amerických bojových operací. Naposledy shazovaly tuny smrtonosného nákladu na cíle v Íránu.