Červeně nasvícené kostely, synagogy, modlitebny, veřejné budovy i další významná místa dnes připomenou lidi pronásledované pro svou víru.
O mezinárodní iniciativě Červená středa informovala v tiskové zprávě Česká biskupská konference (ČBK). Akci v Česku organizuje společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR.
V loňském roce se do iniciativy zapojilo v České republice téměř 150 budov. I letos se desítky objektů rozsvítí červeně, barva má podle organizátorů symbolizovat krev lidí trpících pro víru.
„Náboženská svoboda není samozřejmostí. I dnes jsou miliony lidí ve světě vystaveny diskriminaci, násilí nebo pronásledování jen proto, že se hlásí ke své víře. Červená středa nám připomíná jejich konkrétní osudy a zároveň nás vybízí, abychom se za svobodu vyznání dokázali veřejně postavit,“ uvedl generální sekretář ČBK Roman Czudek.
Podle organizátorů je náboženská svoboda porušována v 62 zemích, v nichž žije 64,7 procenta světové populace. Ve 24 státech lidé čelí pronásledování a v dalších 38 zemích diskriminaci kvůli svému přesvědčení.
K tématu Institut pro křesťansko-demokratickou politiku pořádá v pražském Karolinu konferenci o svobodě vyznání. Následovat bude společná židovsko-křesťanská modlitba, jejíž účastníci se v 18:40 vydají se svíčkami na průvod centrem Prahy kolem červeně osvětlených budov.
Od Karolina půjdou kolem Jeruzalémské synagogy a kostela sv. Martina ve zdi ke kostelu sv. Havla. Ve 20:00 program ukončí benefiční koncert Spirituál kvartetu, jehož výtěžek podpoří základní školu v Tanzanii.
Letošní devátý ročník akce zaštítil prezident Petr Pavel.
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